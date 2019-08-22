Роналду решился пригласить Месси на ужин

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Португальский форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил что был бы не против организовать совместный ужин со звездой "Барселоны" Лионелем Месси.

"Я очень уважаю Лео Месси и считаю его своим приятелем. Сам Месси заявил, что мой уход из Ла Лиги упростил ему жизнь, ведь мы были главными соперниками. Мы никогда вместе не ужинали и я считаю, что было бы не плохо организовать встречу. Возможно в будущем мы решимся на это", – цитирует футболиста TVI.

С 2008 по 2017 годы награду лучшему футболисту сезона "Золотой мяч" делили между собой исключительно Роналду и Месси.

Как сообщалось ранее, американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании португальского форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду. Якобы инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе. Румынская модель Анамария Продан выдвинула свою теорию, почему эта информация всплыла только сейчас.

Недавно появилась информация, что судебный процесс по делу Криштиану Роналду и Кэтрин Майорги объявлен закрытым, но позже появилось опровержение – Адвокаты Кэтрин Майорги подали жалобу в федеральный суд

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