Роналду с каменным прессом показал, как получает витамин B

Португальский футболист в перерывах между тренировками нежится на солнце

Звезда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как проводит свободное от тренировок время. Португальский футболист принял солнечные ванны, чтобы получить порцию витамина B. Ранее мы писали, что самая горячая болельщица "Ювентуса" – бывшая тайная любовница Криштиану Роналду.

"Получаю немного витамина D", – подписал португалец снимок в Instagram.

INSTAGRAM

Как мы писал ранее, невеста Роналду рассказала о карантине со звездой. Джорджина Родригес призналась, что ей было стыдно тренироваться с Криштиану. Джорджина привыкла работать дома, когда футболист готовился с командой.

А перед этим Роналду нарушил режим изоляции ради особняка за 8 миллионов евро. Нападающий туринского "Ювентуса" покинул Италию, чтобы проверить строительство своего дома в Португалии.

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Также мы писали, что Роналду взял Джорджину в плен на глазах у детей. Нападающему "Ювентуса" стало скучно на карантине, и он затеял внутрисемейную забаву: появилось пикантное видео из дома Криштиану.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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