Роналду с каменным прессом показал, как получает витамин B

Звезда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, как проводит свободное от тренировок время. Португальский футболист принял солнечные ванны, чтобы получить порцию витамина B. Ранее мы писали, что самая горячая болельщица "Ювентуса" – бывшая тайная любовница Криштиану Роналду.
"Получаю немного витамина D", – подписал португалец снимок в Instagram.
Как мы писал ранее, невеста Роналду рассказала о карантине со звездой. Джорджина Родригес призналась, что ей было стыдно тренироваться с Криштиану. Джорджина привыкла работать дома, когда футболист готовился с командой.
А перед этим Роналду нарушил режим изоляции ради особняка за 8 миллионов евро. Нападающий туринского "Ювентуса" покинул Италию, чтобы проверить строительство своего дома в Португалии.
Также мы писали, что Роналду взял Джорджину в плен на глазах у детей. Нападающему "Ювентуса" стало скучно на карантине, и он затеял внутрисемейную забаву: появилось пикантное видео из дома Криштиану.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк