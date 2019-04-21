Роналду с пеной на голове поклялся, что останется в "Ювентусе"

Празднуя чемпионство Италии, португалец размял голосовые связки и сделал важное заявление

Фото: Getty Images

"Ювентус" ликует. Обыграв "Фиорентину" со счетом 2:1, туринцы в 35-й раз в истории и восьмой раз кряду выиграли чемпионат Италии. Во время празднования скудетто больше всего досталось лидеру "Юве" Криштиану Роналду. Куадрадо запрыгнул на португальца и принялся распылять баллончик с пеной прямо на голову Криштиану.

"Это был хороший год, год адаптации, – сказал после матча, с пеной на голове, Роналду. – Мы выиграли Суперкубок, скудетто. Я счастлив, победить было нелегко. Зол ли я из-за вылета из Лиги чемпионов? Невозможно всегда побеждать. Мы проделали свою лучшую работу, но только одна команда выигрывает кубок. Я выложился на максимум, чтобы помочь команде, постараюсь и в следующем году. В команде все позитивно настроены, мы выиграли два трофея, это тоже важно".

"Я очень рад победе в серии А и Суперкубке. Мы хорошо играли в Лиге чемпионов, в следующем году будет лучше. Останусь ли я в "Юве"? Тысяча процентов!" – поклялся Роналду.

Как сообщалось ранее, Криштиану Роналду так огорчился вылету из Лиги чемпионов, что подумывает покинуть "Ювентус". Поговаривают, будто пятикратный обладатель "Золотого мяча" готов сменить клуб после следующего сезона, если итальянский гранд не усилится и не добьется успеха в Лиге чемпионов.

Вместе с тем Роналду попал в пикантную ситуацию из-за жеста, которым показал, как "Ювентус" обделался в Лиге чемпионов. Криштиану невероятно самокритично отреагировал на вылет команды из еврокубков.

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