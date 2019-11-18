Роналду снова будет плакать: Месси – лучший в Европе по обводкам

Аргентинский нападающий больше всех выполнил успешных обводок за 13 лет

Лионель Месси / Фото: Reuters

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим дриблером ТОП-чемпионатов Европы за последние 13 лет. Аргентинец с сезона 2006/07 годов выполнил 1880 обводок, 57,2% из которых оказались удачными. Второе место занимает полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар. На счету бельгийца 1220 обводок, при этом 57,1% из них – успешные. Третье место досталось французскому ветерану Франку Рибери из "Фиорентины" – 939 обводок, 47,9% из которых успешные.

Отметим, что нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду занял только пятое место в списке. А звезда "Пари- Сен-Жермен" Неймар едва вошел в десятку.

Топ-10 лучших дриблеров чемпионатов Европы:

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1. Лионель Месси ("Барселона") – 1880 обводок, 57,2% удачных попыток

2. Эден Азар ("Реал") – 1220, 57,1%

3. Франк Рибери ("Фиорентина") – 939, 47,9%

4. Серхио Агуэро ("Манчестер Сити") – 832, 46,6%

5. Криштиану Роналду ("Ювентус") – 816, 44%

6. Хоакин ("Бетис") – 798, 50,9%

7. Хатем Бен-Арфа (без клуба) – 770, 50,6%

8. Андрес Иньеста ("Виссел Кобе") – 739, 60,9%

9. Роберто Фирмино ("Ливерпуль") – 736, 56,8%

10. Неймар ("Пари Сен-Жермен") – 734, 50,2%.

Кстати, недавно Месси отметил юбилей в позорном матче "Барселоны". Аргентинец открыл счет в матче, но его команда сенсационно уступила середняку лиги.

Мы также сообщали, что экс-игрок сборной Аргентины Уго Гатти раскритиковал Лео: "Пускай он покажет себя в Лиге чемпионов и на чемпионате мира".

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