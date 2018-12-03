Роналду снова будет плакать: "Золотой мяч" достался Луке Модричу

Полузащитник мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич получил награду "Золотой мяч" от французского журнала France Football, вручаемую лучшему футболисту года. Хорват прервал гегемонию Криштиану Роналду и Лионеля Месси, которые впервые с 2008 года остались без награды.

Модрич выступает за "Реал" с 2012 года. В составе мадридского клуба он четырежды выиграл Лигу чемпионов, трижды – клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, дважды – Суперкубок Испании, по разу – чемпионат и Кубок Испании.

Лука Модрич на прошедшем чемпионате мира 2018 года дошел со сборной Хорватии до финала и стал обладателем награды "Золотой мяч", которая вручается лучшему игроку турнира. В минувшем сезоне он сыграл 43 матча за "Реал" и забил два гола.

Добавим, что Лука Модрич – лучший футболист 2018 года по версии ФИФА. В голосовании ФИФА он также стал первым, кому удалось прервать гегемонию Роналду и Месси. Отметим, что с 2010 по 2015 год вручалась объединенная награда ФИФА и France Football "Золотой мяч".

Ранее мы писали, что первый в истории молодежный "Золотой мяч" вручили французу Килиану Мбаппе. Он стал победителем чемпионата мира 2018 года и был признан лучшим игроком турнира.

Также мы сообщали, что Салах Месси и Неймар не попали в пятерку лучших игроков года по версии France Football: рейтинг всех игроков уже есть на нашем сайте.