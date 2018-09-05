Роналду собирается судиться с телеканалом за сюжет о его девушке

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду готов подать в суд на итальянскую телекомпанию Mediaset, сообщает издание AS. Как сообщает AS, все дело в передаче, посвященной девушке португальца Джорджине Родригес, который Mediaset недавно выпустил в эфир.

В репортаже Mediaset сделан акцент на то, что после знакомства с Роналду девушка прекратила поддерживать контакты со своей семьей. В частности, девушка якобы перестала навещать свою бабушку, которая воспитывала 24-летнюю модель, а также отвернулась от отца, который недавно перенес инсульт.

Согласно источнику, этот репортаж немало разозлил португальца, и Криштиану уже дал распоряжение своим юристам добиться запрета трансляций подобных материалов. Если же Mediaset продолжит свое, по мнению игрока, надуманное расследование, он готов подать на телекомпанию в суд за клевету.

Мы уже сообщали, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро. Португалец перешел в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.