Роналду спародировал клубного журналиста "Ювентуса": забавное видео

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в прямом эфире спародировал ведущего клубного телевидения итальянского клуба, направляясь на тренировку, сообщает CalcioMercato.

Выходя на тренировочное занятие, Криштиану заметил съемочную группу, со спины подошел к корреспонденту и начал его пародировать, изображая типичное поведение репортера. Сам журналист троллинга Роналду не заметил.

Португалец перебрался в "Ювентус" летом из "Реала". За девять сезонов нападающий провел за "сливочных" 438 матчей и забил 450 голов, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе мадридцев Роналду четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне чемпионата Италии нападающий провел три матча, в которых отметился одной результативной передачей.

Ранее мы писали, что Роналду собирается судиться с телеканалом за сюжет о его девушке. Португальский футболист обвинил телевизионщиков в клевете.

Мы уже сообщали, что Криштиану Роналду больше всех зарабатывает в Серии А. Нападающий "Ювентуса" получает в год 31 миллион евро. Португалец перешел в "Ювентус" из "Реала" минувшим летом.

Ранее стало известно, что Криштиану Роналду попросил усилить его охрану. Футболист обратился к "Ювентусу с просьбой нанять для него как минимум троих телохранителей.