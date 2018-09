Роналду спародировал клубного журналиста "Ювентуса": забавное видео

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду в прямом эфире спародировал ведущего клубного телевидения итальянского клуба, направляясь на тренировку, сообщает CalcioMercato.

Выходя на тренировочное занятие, Криштиану заметил съемочную группу, со спины подошел к корреспонденту и начал его пародировать, изображая типичное поведение репортера. Сам журналист троллинга Роналду не заметил.

#Ronaldo having some fun in training pic.twitter.com/ytqntTmIHs