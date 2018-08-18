Роналду спел песню, стоя на стуле, на посвящении в игроки "Ювентуса"

Криштиану Роналду перешел в итальянский клуб после девяти лет в "Реале"

Новичок итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду прошел посвящение в игроки клуба во время ужина. Случилось это перед стартом нового чемпионата Италии. Португалец встал на стул и спел песню, читая текст с телефона. Одноклубники поддержали Роналду аплодисментами.

Напомним, что "Ювентус" заплатил за Роналду 112 миллионов евро (рекордная сумма для игрока старше 30 лет). Зарплата форварда в новом клубе составит 30 миллионов евро в год. Ранее мы писали, что "Ювентус" продает по одной футболке Роналду в минуту.

Ранее мы писали, что бывший полузащитник "Шахтера" Дуглас Коста, который сейчас играет в составе "Ювентуса", впечатлен новичком команды Криштиану Роналду.

Мы уже писали, что во время первого медосмотра Криштиану Роналду шокировал врачей "Ювентуса". Оказалось, что у 33-летнего португальца организм не соответствует его возрасту.

Криштиану Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год. В 438 матчах за "королевский клуб" он забил 450 мячей, а также помог команде завоевать 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов.