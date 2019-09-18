Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,76
27,31

Роналду сравнил свой лучший гол в Лиге чемпионов с сексом

18 сентября, 14:02

Португальцу больше понравилось второе

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

Реклама

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал об ощущениях после знаменитого гола ножницами в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ранее мы писали, что жизнь в бедности заставляла Роналду пробираться в фаст-фуд за бесплатными бургерами

Португалец заявил, что свой самый красивый гол забил в апреле 2018 года, когда выступал за "Реал". Тогда он поразил ворота "Ювентуса" ударом в падении через себя.

"Я пытался забить такой мяч много-много лет. Я положил где-то 700 голов, но у меня не было ничего похожего. Я думал: "Наконец-то забил ударом через себя в красивом прыжке". Еще и сделал это в ворота Буффона, против "Ювентуса", в Лиге чемпионов. Это был прекрасный гол", – заявил Роналду.

"Это было лучше, чем секс? Нет. Только не с моей Джорджиной", – добавил футболист.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Также добавим, что "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара. Португалец сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях. 

Смотрите гол Роналду за Португалию:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Реал Мадрид Криштиану Роналду Ювентус

Источник: Goal.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛ
Битва в Харькове и фиаско Михайличенко: видео голов всех матчей седьмого тура УПЛЧУ по футболу
"Реал" и "Барса" побеждают, Лунин скучает на скамейке: все результаты 4-го тура чемпионата ИспанииФутбол
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через Евтушенко
С Михайличенко не разговаривают: динамовцы передали свои претензии тренеру через ЕвтушенкоФутбол
"Шальке" разбушевался без Коноплянки: все результаты четвертого тура чемпионата ГерманииФутбол
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против
Украина – Нигерия – 2:2: онлайн матча команды Шевченко против "африканских бразильцев"Футбол
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов
Сухарь со вкусом Тер Штегена: онлайн матча Лиги чемпионов "Боруссия Д" – "Барселона"Футбол

Новости партнеров

Loading...