Роналду сравнил свой лучший гол в Лиге чемпионов с сексом

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду / Фото: Instagram

Реклама

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал об ощущениях после знаменитого гола ножницами в четвертьфинале Лиги чемпионов. Ранее мы писали, что жизнь в бедности заставляла Роналду пробираться в фаст-фуд за бесплатными бургерами

Португалец заявил, что свой самый красивый гол забил в апреле 2018 года, когда выступал за "Реал". Тогда он поразил ворота "Ювентуса" ударом в падении через себя.

"Я пытался забить такой мяч много-много лет. Я положил где-то 700 голов, но у меня не было ничего похожего. Я думал: "Наконец-то забил ударом через себя в красивом прыжке". Еще и сделал это в ворота Буффона, против "Ювентуса", в Лиге чемпионов. Это был прекрасный гол", – заявил Роналду.

"Это было лучше, чем секс? Нет. Только не с моей Джорджиной", – добавил футболист.

Кстати, недавно невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери. Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста.

Также добавим, что "Ювентус" вступает в борьбу за Неймара. Португалец сдружился с бразильцем благодаря участию в совместных рекламных акциях.

Смотрите гол Роналду за Португалию:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама