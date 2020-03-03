Роналду срочно вылетел на Мадейру, узнав, что у его мамы – инсульт

К повторному матчу полуфинала Кубка Италии с "Миланом" "Ювентус" готовится без Криштиану

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду срочно вылетел в Португалию. Как мы писали ранее, сегодня мать Роналду Долореш перенесла инсульт. Узнав о серьезных проблемах со здоровьем мамы, 5-кратный обладатель "Золотого мяча" мгновенно отправился из Италии на Мадейру.

Напомним, сегодня 65-летнюю мать известного нападающего госпитализировали на Мадейре. Как сообщалось ранее, она находится в сознании и стабильном состоянии.

В 2007-м году Мария Долореш, мама 35-летнего Криштиану, победила рак молочной железы, проходя курс лучевой терапии. В прошлом году она заявляла, что вновь проходит курс лечения и "борется за жизнь". Напомним, отец Роналду скончался в 2005 году перед матчем против сборной России в рамках отборочного турнира на чемпионат мира – 2006. Он страдал алкогольной зависимостью.

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Добавим, что в среду, 4 марта, у "Ювентуса" в Турине запланирован ответный матч 1/2 финала Кубка Италии против "Милана". Первая игра на "Сан-Сиро" 13 февраля завершилась вничью 1:1. Сыграет ли Роналду в повторной встрече, под вопросом.

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