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Роналду стал только шестым футболистом в истории, кто забил 700 голов за карьеру

Сегодня, 17:59

Португальский бомбардир попал в одну компанию с Пеле и Гердом Мюллером

Криштиану Роналду
Криштиану Роналду. Фото: AFP
Роналду стал только шестым футболистом в истории, кто забил 700 голов за карьеру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/928/9a9/5c89289a9e82e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/928/9a9/5c89289a9e82e.png Футбол Португальский бомбардир попал в одну компанию с Пеле и Гердом Мюллером

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (3:0). Туринский клуб по сумме двух матчей обыграл мадридцев и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. Первая встреча между командами, напомним, завершилась победой "Атлетико" (2:0).

Благодаря этому хет-трику Роналду покорил отметку в 700 забитых мячей. Для этого ему потребовалось 987 матчей. Такого показателя за всю историю футбола добились еще пятеро футболистов: Йозеф Бицан (805 мячей), Ромарио (772), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герд Мюллер (735).

Единственным действующим футболистом в топ-10 является форвард "Барселоны" Лионель Месси – он идет в списке бомбардиров седьмым с 678-ю голами. Сегодня он может поправить свой бомбардирский показатель. Онлайн матча "Барселона" – "Лион" уже есть на нашем сайте.

Роналду играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". В данный момент он выступает за "Ювентус" и сборную Португалии.

МФутболистСтранаМатчейГолов
1Йозеф БицанАвстрия/Чехословакия530805
2РомариоБразилия994772
3ПелеБразилия831767
4Ференц ПушкашВенгрия754746
5Герд МюллерГермания793735
6Криштиану РоналдуПортугалия987700
7Лионель МессиАргентина855678
8Ференц ДеакВенгрия-576
9Уве ЗеелерГермания-575
10Тулио КостаБразилия-575

После завершению матча с мадридцами Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".

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Тег Криштиану Роналду, Лионель Месси, Пеле , Ромарио

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Источник:

Eurosport

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