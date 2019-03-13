Роналду стал только шестым футболистом в истории, кто забил 700 голов за карьеру

Португальский бомбардир попал в одну компанию с Пеле и Гердом Мюллером

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Роналду стал только шестым футболистом в истории, кто забил 700 голов за карьеру //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/928/9a9/5c89289a9e82e.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/928/9a9/5c89289a9e82e.png 2019-03-13T17:59:21+02:00 Футбол Португальский бомбардир попал в одну компанию с Пеле и Гердом Мюллером

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (3:0). Туринский клуб по сумме двух матчей обыграл мадридцев и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. Первая встреча между командами, напомним, завершилась победой "Атлетико" (2:0).

Благодаря этому хет-трику Роналду покорил отметку в 700 забитых мячей. Для этого ему потребовалось 987 матчей. Такого показателя за всю историю футбола добились еще пятеро футболистов: Йозеф Бицан (805 мячей), Ромарио (772), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герд Мюллер (735).

Единственным действующим футболистом в топ-10 является форвард "Барселоны" Лионель Месси – он идет в списке бомбардиров седьмым с 678-ю голами. Сегодня он может поправить свой бомбардирский показатель. Онлайн матча "Барселона" – "Лион" уже есть на нашем сайте.

Роналду играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". В данный момент он выступает за "Ювентус" и сборную Португалии.

М Футболист Страна Матчей Голов 1 Йозеф Бицан Австрия/Чехословакия 530 805 2 Ромарио Бразилия 994 772 3 Пеле Бразилия 831 767 4 Ференц Пушкаш Венгрия 754 746 5 Герд Мюллер Германия 793 735 6 Криштиану Роналду Португалия 987 700 7 Лионель Месси Аргентина 855 678 8 Ференц Деак Венгрия - 576 9 Уве Зеелер Германия - 575 10 Тулио Коста Бразилия - 575

После завершению матча с мадридцами Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".

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