Роналду стал только шестым футболистом в истории, кто забил 700 голов за карьеру
Португальский бомбардир попал в одну компанию с Пеле и Гердом Мюллером
Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" (3:0). Туринский клуб по сумме двух матчей обыграл мадридцев и завоевал путевку в четвертьфинал турнира. Первая встреча между командами, напомним, завершилась победой "Атлетико" (2:0).
Благодаря этому хет-трику Роналду покорил отметку в 700 забитых мячей. Для этого ему потребовалось 987 матчей. Такого показателя за всю историю футбола добились еще пятеро футболистов: Йозеф Бицан (805 мячей), Ромарио (772), Пеле (767), Ференц Пушкаш (746) и Герд Мюллер (735).
Единственным действующим футболистом в топ-10 является форвард "Барселоны" Лионель Месси – он идет в списке бомбардиров седьмым с 678-ю голами. Сегодня он может поправить свой бомбардирский показатель. Онлайн матча "Барселона" – "Лион" уже есть на нашем сайте.
Роналду играл за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". В данный момент он выступает за "Ювентус" и сборную Португалии.
|М
|Футболист
|Страна
|Матчей
|Голов
|1
|Йозеф Бицан
|Австрия/Чехословакия
|530
|805
|2
|Ромарио
|Бразилия
|994
|772
|3
|Пеле
|Бразилия
|831
|767
|4
|Ференц Пушкаш
|Венгрия
|754
|746
|5
|Герд Мюллер
|Германия
|793
|735
|6
|Криштиану Роналду
|Португалия
|987
|700
|7
|Лионель Месси
|Аргентина
|855
|678
|8
|Ференц Деак
|Венгрия
|-
|576
|9
|Уве Зеелер
|Германия
|-
|575
|10
|Тулио Коста
|Бразилия
|-
|575
После завершению матча с мадридцами Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".
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