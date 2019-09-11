Роналду "сыграл в покер" с Литвой: обзор матча отбора на Евро-2020

В квалификации Евро-2020 Португалия на выезде не заметила Литву, обыграв соперника со счетом 5:1 Самым результативным игроком в матче стал Криштиану Роналду, который забил четыре мяча. Отметим, что в этот день сборная Украины играла товарищеский матч с Нигерией. Мы вели онлайн матча Украина – Нигерия.
Литва – Португалия 1:5
Голы: 0:1 – 7, пенальти Роналду, 1:1 – 28 Андрюшкявичюс, 1:2 – 61 Роналду, 1:3 – 65 Роналду, 1:4 – 76 Роналду, 1:5 – 90 Вильям Карвалью.
Литва -Шеткус, Гирдвайнис, Андрюшкявичюс, Паленис, Миколюнас, Шимкус, Воробьев, Вербицкас (Казлаускас, 77), Сливка, Куклис (Жулпа, 69), Лаукжямис (Петравичюс, 66).
Португалия – Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Диаш, Фонте, Геррейру, Вильям Карвалью, Бруну Фернандеш (Рафа Силва, 56), Бернарду Силва (Пицци, 89), Рубен Невеш, Жоау Феликс, Роналду (Гедеш, 79).
А теперь посмотрите, как Роналду забил в ворота сербов
Как мы сообщали,Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии. В матче 2-го тура Серии А с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч.
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