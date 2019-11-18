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Роналду устроит ужин одноклубникам, чтобы объясниться за свое поведение

18 ноября, 16:09

Португальский игрок хочет извинится перед игроками "Ювентуса"

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду вернется в Турин из расположения сборной Португалии.

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34-летний футболист намерен принести извинения одноклубникам за свое эмоциональное поведение в последнем матче чемпионата Италии с "Миланом". Он был заменен по ходу второго тайма, после чего сразу направился в раздевалку, а за несколько минут до окончания встречи покинул стадион.

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Отмечается, что Роналду пригласил всю команду на ужин перед матчем серии А с "Аталантой", который пройдет в субботу. Португалец хочет провести время совместно со своими партнерами и извиниться перед ними лично.

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Напомним, Португалия обыграл Люксембург со счетом 2:0 в пользу португальцев. Второй мяч в матче с Люксембургом забил Роналду, команда которого благодаря этой победе квалифицировалась следом за Украиной на Евро-2020 из отборочной группы В.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 14 матчах на клубном уровне. На его счету шесть забитых мячей и две результативные передачи.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Football Italia

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