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Роналду ужалила пчела: он пропустит матч с Хорватией

5 сентября, 16:21

Олег Люлька Олег Люлька

Даже антибиотики не помогли Криштиану справиться с инфекцией после нападения насекомого

5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду пропустит матч с Хорватией в Лиге наций в субботу, 5 сентября. Причина – инфекция, вызванная укусом пчелы. Смотреть Португалия – Хорватия онлайн можно на нашем сайте, а также в трансляции на OLL.TV.

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Ранее мы сообщали, что перед стартом в Лиге наций Роналду проходит курс лечения антибиотиками. Однако точная причина недомогания 35-летнего нападающего "Ювентуса" не называлась. И вот главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прояснил ситуацию.

"Роналду хорошо тренировался, но вдруг в среду палец на его правой ноге покраснел, будто ужалила пчела. Теперь надо подождать. С инфекцией не знаешь, сколько времени займет выздоровление", – отметил Сантуш

После домашнего матча с Хорватией 5 сентября португальцы проведут выездной поединок со шведами 8-го числа. Пока неясно, сможет ли Криштиану сыграть со скандинавами, но в заявку Португалии на ближайший матч с балканцами он не включен.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

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Напомним, именно Португалия является действующим победителем Лиги наций. В финале дебютного розыгрыша летом 2019-го команда Криштиану Роналду одолела Нидерланды 1:0.

Все подробности в спецтеме Лига наций

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Криштиану Роналду сборная Португалии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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