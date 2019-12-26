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Роналду в 2019 году выдал наихудший для себя показатель результативности

26 декабря, 17:23

Криштиану забил в этом году 39 голов

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

В 2019 календарном году Криштиану Роналду забил 39 голов: 25 за "Ювентус" и 14 – за сборную Португалии. Ранее мы писали, что Роналду не включили в символическую футбольную сборную всех времен.

Этот год стал для Роналду наименее результативным за последние 10 лет. Свой рекорд результативности, 69 голов, Роналду установил в 2013 году. С тех пор ежегодно его результативность снижается.

Всего за последние 10 лет Роналду забил 555 голов. Больше него за этот период забил только Лионель Месси. Напомним, что лучшим бомбардиром в 2019 календарном году стал игрок "Баварии" Роберт Левандовски, а Криштиану Роналду даже не попал в пятерку.

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Роналду повержен

Роналду повержен / Фото: Reuters

Напомним, что Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавляет рейтинг легендарный боксер Флойд Мейвезер. Компанию им составляет непримиримый соперник Криштиану на футбольном поле.

Смотрите, как Роналду забил четыре гола в одно матче

Феноменальный гол Криштиану Роналду с "третьего этажа" в чемпионате Италии

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Marca

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