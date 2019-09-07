Роналду в 34 года остается самым быстрым нападающим в чемпионате Италии

Португальский футболист - один из самых быстрых игроков в Серии А

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал самым быстрым нападающим первых матчей чемпионата Италии. Сообщается, что в матче 2-го тура с "Наполи" (4:3) 34-летний форвард развил скорость 34,62 км/ч. Отметим, что с этим показателем футболист не стал самым быстрым игроком чемпионата. Защитник неаполитанцев Костас Манолас разогнался до 35,41 км/ч.

Обзор матча "Ювентус" – "Наполи":

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Третьим в списке самых быстрых игроков серии А идет нападающий "Торино" Симоне Дзадза с показателем 34,46 км/ч.

Ране мы писали, что капитан донецкого "Шахтера" Тайсон вошел в число самых быстрых в Лиге чемпионов. Бразильский футболист развил скорость до 33,3 км/ч.

Роналду перешел в туринский клуб летом 2018 года из "Реала". за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец провел за команду 2 матча, в которых забил 1 гол. После 2-х туров "Ювентус" с 6 очками находится на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая "Интеру" и "Торино" по дополнительным показателям.

Вчера были обнародованы колоссальные цифры спонсорского контракта Роналду. Согласно информации источника, ежегодно за сотрудничество с американской компанией португальский нападающий зарабатывает около 16 миллионов евро.

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