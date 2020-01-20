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Роналду в одиночку уничтожил "Парму": обзор матча "Ювентус" – "Парма"

20 января, 08:45

Благодаря дублю Криштиану туринцы увеличили отрыв от "Интера" уже до четырех очков

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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В центральном матче 20-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Парму" 2:1. Перед поединком мы писали, что Роналду пропустил тренировку "Юве"- у него диагностировали синусит. Но это не помешало Криштиану во встрече с пармезанцами оформить дубль, который принес туринцам победу. А с ней – и увеличение отрыва от "Интера", который идет вторым, до 4 очков.

Обзор матча "Ювентус" – "Парма" (2:1)

"Мы знали, что "Интер" сыграл вничью с "Лечче", а "Лацио" разгромил "Сампдорию". Поэтому было необходимо взять три очка. Был сложный матч, "Парму" очень трудно победить, у них очень организованная команда, но мы боролись и добыли нужный результат. То, что мы некоторое время пытались играть на отбой, это нормально. Было немного напряженно, но главное, что все закончилось удачно", – заявил после поединка с "Пармой" герой "Ювентуса" Криштиану Роналду

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Статистика матча "Ювентус" – "Парма" (2:1)

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Ювентус- Парма – 2:1
Голы: Роналду, 43, 58 – Корнелиус, 55
Ювентус: Щесны – Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Данило, 21) – Рабио, Пьянич, Матюиди – Рэмси (Игуаин, 60) – Дибала (Дуглас Коста, 81), Роналду
Парма: Сепе – Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло – Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани – Кулуевски (Силигарди, 88), Куцка, Куртич – Инглезе (Корнелиус, 44)
Предупреждение: Куртич

Турнирная таблица чемпионата Италии

МКлубИВНПМячиОчки
1ЮВЕНТУС20163139-1951
2ИНТЕР20145141-1747
3ЛАЦИО19143246-1845
4РОМА20115437-2238
5АТАЛАНТА19105449-2635
6КАЛЬЯРИ2086635-3130
7ПАРМА2084827-2728
8МИЛАН2084821-2628
9ТОРИНО2083926-2827
10ВЕРОНА1975722-2226
11НАПОЛИ2066828-2824
12БОЛОНЬЯ2066829-3224
13ФИОРЕНТИНА2066825-2924
14УДИНЕЗЕ20731019-3124
15САССУОЛО20641032-3522
16САМПДОРИЯ20541120-3319
17ЛЕЧЧЕ20371023-3916
18БРЕШИА20431319-3815
19ДЖЕНОА20351221-4114
20СПАЛ19331312-2912

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Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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