Роналду в одиночку уничтожил "Парму": обзор матча "Ювентус" – "Парма"

В центральном матче 20-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Парму" 2:1. Перед поединком мы писали, что Роналду пропустил тренировку "Юве"- у него диагностировали синусит. Но это не помешало Криштиану во встрече с пармезанцами оформить дубль, который принес туринцам победу. А с ней – и увеличение отрыва от "Интера", который идет вторым, до 4 очков.
Обзор матча "Ювентус" – "Парма" (2:1)
"Мы знали, что "Интер" сыграл вничью с "Лечче", а "Лацио" разгромил "Сампдорию". Поэтому было необходимо взять три очка. Был сложный матч, "Парму" очень трудно победить, у них очень организованная команда, но мы боролись и добыли нужный результат. То, что мы некоторое время пытались играть на отбой, это нормально. Было немного напряженно, но главное, что все закончилось удачно", – заявил после поединка с "Пармой" герой "Ювентуса" Криштиану Роналду
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Статистика матча "Ювентус" – "Парма" (2:1)
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Ювентус- Парма – 2:1
Голы: Роналду, 43, 58 – Корнелиус, 55
Ювентус: Щесны – Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Данило, 21) – Рабио, Пьянич, Матюиди – Рэмси (Игуаин, 60) – Дибала (Дуглас Коста, 81), Роналду
Парма: Сепе – Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло – Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани – Кулуевски (Силигарди, 88), Куцка, Куртич – Инглезе (Корнелиус, 44)
Предупреждение: Куртич
Турнирная таблица чемпионата Италии
|М
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ЮВЕНТУС
|20
|16
|3
|1
|39-19
|51
|2
|ИНТЕР
|20
|14
|5
|1
|41-17
|47
|3
|ЛАЦИО
|19
|14
|3
|2
|46-18
|45
|4
|РОМА
|20
|11
|5
|4
|37-22
|38
|5
|АТАЛАНТА
|19
|10
|5
|4
|49-26
|35
|6
|КАЛЬЯРИ
|20
|8
|6
|6
|35-31
|30
|7
|ПАРМА
|20
|8
|4
|8
|27-27
|28
|8
|МИЛАН
|20
|8
|4
|8
|21-26
|28
|9
|ТОРИНО
|20
|8
|3
|9
|26-28
|27
|10
|ВЕРОНА
|19
|7
|5
|7
|22-22
|26
|11
|НАПОЛИ
|20
|6
|6
|8
|28-28
|24
|12
|БОЛОНЬЯ
|20
|6
|6
|8
|29-32
|24
|13
|ФИОРЕНТИНА
|20
|6
|6
|8
|25-29
|24
|14
|УДИНЕЗЕ
|20
|7
|3
|10
|19-31
|24
|15
|САССУОЛО
|20
|6
|4
|10
|32-35
|22
|16
|САМПДОРИЯ
|20
|5
|4
|11
|20-33
|19
|17
|ЛЕЧЧЕ
|20
|3
|7
|10
|23-39
|16
|18
|БРЕШИА
|20
|4
|3
|13
|19-38
|15
|19
|ДЖЕНОА
|20
|3
|5
|12
|21-41
|14
|20
|СПАЛ
|19
|3
|3
|13
|12-29
|12
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