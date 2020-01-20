Роналду в одиночку уничтожил "Парму": обзор матча "Ювентус" – "Парма"

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

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В центральном матче 20-го тура чемпионата Италии "Ювентус" на своем поле обыграл "Парму" 2:1. Перед поединком мы писали, что Роналду пропустил тренировку "Юве"- у него диагностировали синусит. Но это не помешало Криштиану во встрече с пармезанцами оформить дубль, который принес туринцам победу. А с ней – и увеличение отрыва от "Интера", который идет вторым, до 4 очков.

Обзор матча "Ювентус" – "Парма" (2:1)

"Мы знали, что "Интер" сыграл вничью с "Лечче", а "Лацио" разгромил "Сампдорию". Поэтому было необходимо взять три очка. Был сложный матч, "Парму" очень трудно победить, у них очень организованная команда, но мы боролись и добыли нужный результат. То, что мы некоторое время пытались играть на отбой, это нормально. Было немного напряженно, но главное, что все закончилось удачно", – заявил после поединка с "Пармой" герой "Ювентуса" Криштиану Роналду

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Статистика матча "Ювентус" – "Парма" (2:1)

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Ювентус- Парма – 2:1

Голы: Роналду, 43, 58 – Корнелиус, 55

Ювентус: Щесны – Куадрадо, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро (Данило, 21) – Рабио, Пьянич, Матюиди – Рэмси (Игуаин, 60) – Дибала (Дуглас Коста, 81), Роналду

Парма: Сепе – Дармиан, Якопони, Алвеш, Гальоло – Скоццарелла (Спрокати, 66), Эрнани – Кулуевски (Силигарди, 88), Куцка, Куртич – Инглезе (Корнелиус, 44)

Предупреждение: Куртич

Турнирная таблица чемпионата Италии

М Клуб И В Н П Мячи Очки 1 ЮВЕНТУС 20 16 3 1 39-19 51 2 ИНТЕР 20 14 5 1 41-17 47 3 ЛАЦИО 19 14 3 2 46-18 45 4 РОМА 20 11 5 4 37-22 38 5 АТАЛАНТА 19 10 5 4 49-26 35 6 КАЛЬЯРИ 20 8 6 6 35-31 30 7 ПАРМА 20 8 4 8 27-27 28 8 МИЛАН 20 8 4 8 21-26 28 9 ТОРИНО 20 8 3 9 26-28 27 10 ВЕРОНА 19 7 5 7 22-22 26 11 НАПОЛИ 20 6 6 8 28-28 24 12 БОЛОНЬЯ 20 6 6 8 29-32 24 13 ФИОРЕНТИНА 20 6 6 8 25-29 24 14 УДИНЕЗЕ 20 7 3 10 19-31 24 15 САССУОЛО 20 6 4 10 32-35 22 16 САМПДОРИЯ 20 5 4 11 20-33 19 17 ЛЕЧЧЕ 20 3 7 10 23-39 16 18 БРЕШИА 20 4 3 13 19-38 15 19 ДЖЕНОА 20 3 5 12 21-41 14 20 СПАЛ 19 3 3 13 12-29 12

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