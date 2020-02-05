Роналду в огне, "космосе" и в одних трусах: ТОП-10 постов Криштиану в Instagram за год

Сегодня 5-кратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду отмечает свое 35-летие. Мы составили рейтинг из десяти самых популярных постов знаменитого португальца на его странице в Instagram за предыдущий год, собравших наибольшее количество лайков. Напомним, недавно Роналду первым на планете собрал 200 подписчиков в этой социальной сети.
ТОП-10 ПОСТОВ РОНАЛДУ ЗА ГОД
Первое место – 12,8 млн лайков
Роналду поздравляет мир с Рождеством
Второе место – 12,1 млн лайков
Скандальная дань уважения Коби Брайанту: Роналду слово в слово повторил Фигу
Третье место – 11 млн лайков
Раздевалка "Юве" после 3:0 с "Атлетико"
"Один за всех и все – за одного!" – написал Криштиану, забивший в той игре Лиги чемпионов все три мяча
Четвертое место – 10,9 млн лайков
Кришти – на светской тусовке с Джорджиной
Платье невесты футболиста более чем достойно такого количества лайков. "Шоу началось с любви", – написал под этим фото португалец.
Пятое место – 10,9 млн лайков
Это просто космос: Криштиану – как Майкл Джордан
Феноменальный гол португальца в ворота "Сампдории" – Роналду забил с высоты 2,56 метра
Шестое место – 10,8 млн лайков
Криштиану Роналду позирует в трусах имени "Криштиану Роналду"
"Без фильтров" – подписал это фото нападающий "Ювентуса"
Седьмое место – 10,7 млн лайков
Роналду "на стиле" с Криштиану-младшим
Восьмое место – 10,4 млн лайков
Роналду призвал молиться за спасение Амазонии от лесных пожаров
9-е место – 10,2 млн лайков
Роналду снова разделся почти догола
10-е место – 10,1 млн лайков
Роналду встречает Новый год в огнях Дубая
Напомним, недавно Криштиану стал третьим в истории мирового футбола по голам за карьеру. Больше Роналду забили лишь Ромарио и Пеле.
Смотрите, как Роналду забивает в стиле Джордана
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