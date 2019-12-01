Роналду в шоке: как "Ювентус" получил сенсационную оплеуху от середняка "Сассуоло"

Туринцы впервые в нынешнем чемпионате Италии не сумели выиграть на своем поле - несмотря на гол Криштиану

Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Футбольный уикенд в Италии ознаменовался сенсацией. Чемпион страны "Ювентус" дома едва избежал поражения от середняка Серии А "Сассуоло", сыграв с ним вничью – 2:2. Это первая потеря очков туринцев в нынешнем национальном первенстве на своем поле. До сих пор у них было две ничьи на выезде. Ранее мы писали о сенсации в украинской Премьер-лиге – "Шахтер" разошелся миром 1:1 с "Мариуполем".

Обзор матча "Ювентус" – "Сассуоло" (2:2)

Реклама

Отметим, что ничью в игре с "Сассуоло", реализовав пенальти, "Ювентусу" принес португалец Криштиану Роналду, сборная которого по результатам жеребьевки Евро-2020 попала в группу смерти – с Францией и Германией.

Читайте также: Не спешите поздравлять Месси: "Обладателя "Золотого мяча" определит VAR"

В тренде Расписание сборной Украины на Евро-2020: с кем начинаем борьбу за трофей

Ювентус – Сассуоло – 2:2

Голы: Бонуччи, 20, Роналду, 67 (с пенальти) – Бога, 23, Капуто, 57

Ювентус: Буффон – Куадрадо, Бонуччи, Де Лигт, Сандро – Джан (Матюиди, 54), Пьянич, Бентанкур – Бернардески (Дибала, 53) – Игуаин (Рэмзи, 79), Роналду

Сассуоло: Туратти – Тольян, Марлон, Романья, Кириякопулос – Маньянелли, Локателли – Джуричич (Мулдур, 72), Траоре (Дункан, 62), Бога (Пезуло, 90+1) – Капуто

Предупреждения: Пьянич – Друричич, Локателли, Тольян, Кариякопулос, Мулдур

Смотрите, как на неделе "Ювентус" обыграл в ЛЧ "Атлетико"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама