Роналду в старте: стали известны составы на "эль-класико" "Реал" – "Барселона"

Сегодня состоится самое принципиальное противостояние в мировом футболе

Стали известны стартовые составы мадридского "Реала" и каталонской "Барселоны" на матч 17-го тура испанской Примеры. Смотреть матч "Реал" – "Барселона" в прямой трансляции можно на ТВ и в интернете.

Мадридский клуб выйдет на поле с Криштинау Роналду в стартовом составе. "Сливочные" опасались остаться на ответственный поединок без своего вожака, но Роналду в пятницу вернулся к тренировкам.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Варан, Роналду, Кроос, Бензема, Модрич, Марсело, Каземиро, Ковачич.

Запасные: Касилья, Начо, Бейл, Тео, Лукас, Асенсио, Иско.

"Барселона": Тер Штеген, Пике, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси, Паулиньо, Альба, Роберто, Вермален.

Запасные: Силессен, Видаль, Семеду, Маскерано, Гомеш, Денис Суарес, Динь.

Отметим, что накануне дерби лидер "Барселоны" Лионель Месси получил довольно неожиданную поддержку - 54-летняя фанатка сделала тату с изображением Месси на спине.

добавим, что букмекеры считают "Реал" фаворитом матча: коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 2.14, на ничью – 3.95, на победу "Барселоны" – 3.15.