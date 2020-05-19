Роналду вернулся! Знаменитый форвард позвал всех в музей и приехал на базу "Ювентуса"

Сегодня европейский футбол получил еще один позитивный сигнал в свете возможного возвращения к жизни после карантина из-за коронавируса. Один из лучших футболистов планеты, португалец Криштиану Роналду, прибыл на в расположение итальянского "Ювентуса". Спортсмен покинул Апеннины практически сразу после матча 8 марта с "Интером", а вернулся 72 дня спустя. При этом он провел ровно две недели в Турине после прибытия из Португалии на самоизоляции. К слову, невеста Роналду продает его личные вещи на аукционе.

35-летний форвард приехал на базу "Юве" для прохождения медицинского обследования, сообщило итальянское издание Gazzetta dello Sport. При этом игрок не открывал окно своего автомобиля и проследовал в лапы эскулапов вскоре после главного тренера команды Маурицио Сарри.

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А в это время партнеры КриРо, например, защитник Леонардо Бонуччи, уже индивидуально тренировались.

На обратном пути Криштиано порадовал фотографов, открыв окошко и немного попозировав. А в соцсетях Роналду тем временем выполнил бизнес-миссию и всех пригласил в музей своего имени и магазин.

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