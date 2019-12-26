Роналду включили в сборную всех времен, где на позицию защитника поставили вратаря

Роналду повержен / Фото: Reuters

Опубликован очередной вариант символической сборной всех времен. Свой вариант представила испанская радиостанция Cadena SER, вероятно, в ответ на опубликованную ранее изданием AS. В ту "Команду мечты" не вошел пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду, зато в версии радиостанции он присутствует.

Правда, если AS составляла свою сборную, исходя из амплуа футболистов, то Cadena SER просто собрала всех звездных игроков в одном месте. Так, в их версии всего три защитника, при этом один из них – вратарь. Дело в том, что Хосе Молина в свое время дебютировал в сборной Испании на позиции защитника, поэтому ведущие радиостанции в шутку включили его в "Команду мечты".

Символическая сборная всех времен по версии Cadena SER:

Вратарь: Лев Яшин (СССР)

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Защитники: Хосе Молина (Испания), Франц Беккенбауэр (ФРГ), Паоло Мальдини (Италия)

Полузащитники: Йохан Кройф (Нидерланды), Зинедин Зидан (Франция), Хави (Испания),

Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Диего Марадона (Аргентина), Лионель Месси (Аргентина), Пеле (Бразилия).

Напомним, что Роналду входит в тройку самых высокооплачиваемых спортсменов десятилетия. Возглавляет рейтинг легендарный боксер Флойд Мейвезер. Компанию им составляет непримиримый соперник Криштиану на футбольном поле.

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