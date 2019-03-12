Роналду возглавил рейтинг самых популярных спортсменов в мире, украинцев в топ-100 не оказалось

В первой тройке рейтинга два футболиста и баскетболист

Криштиану Роналду. Фото: AFP

Роналду возглавил рейтинг самых популярных спортсменов в мире, украинцев в топ-100 не оказалось //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7c8/01c/5c87c801cf541.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7c8/01c/5c87c801cf541.jpg 2019-03-12T16:54:00+02:00 Футбол В первой тройке рейтинга два футболиста и баскетболист

Издание ESPN опубликовало список ста самых популярных спортсменов 2018 года. Рейтинг был составлен на основании гонораров и рекламных доходов атлетов, их популярности в социальных сетях и поисковике Google. Первое место в рейтинге занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Вторым стал баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс. Третье место у игрока "Барселоны" Лионеля Месси. Ранее мы писали, что Криштиану Роналду стал самым популярным человеком в Instagram.

Отметим, что в топ-100 не оказалось ни одного представителя Украины, хотя наши спортсмены в 2018 году одержали достаточно побед – Александр Абраменко завоевал золотую медаль Олимпиады в Пхенчхане, Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу, Василий Ломаченко завоевал два титула в новой для себя весовой категории, Александр Гвоздик и Артем Далакян впервые в карьере стали чемпионами мира, а Элина Свитолина завершила год победой на Итоговом теннисном турнире.

Топ-10 спортсменов 2018 года по версии ESPN:

1. Криштиану Роналду (футбол)

2. Леброн Джеймс (баскетбол)

3. Лионель Месси (футбол)

4. Неймар (футбол)

5. Конор Макгрегор (ММА)

6. Роджер Федерер (теннис)

7. Вират Кохли (крикет)

8. Рафаэль Надаль (теннис)

9. Стеф Карри (баскетбол)

10. Тайгер Вудс (гольф)

Сегодня Роналду может заработать новых поклонников, если поможет "Ювентусу" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Туринцам нужно отыграть два гола у "Атлетико". Онлайн матча "Ювентус" – "Атлетико" уже доступен на сайте segodnya.ua.

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Источники: Спорт сегодня , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.