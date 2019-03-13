Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера"
До Криштиану в Лиге чемпионов только Луис Адриано делал хет-трики в двух матчах с одним соперником
Хет-трик Криштиану Роналду в ворота "Атлетико" позволил португальцу в очередной раз переписать рекорды европейского футбола. В том числе и довольно неожиданные.
Как выяснилось, Криштиану стал всего лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось оформить хет-трик в ворота одной команды два раза. Ранее такое удавалось лишь одному футболисту - Луису Адриано. Во время выступлений за "Шахтер" бразилец дважды оформлял хет-трик в матчах с белорусским БАТЭ.
Интересно, что это – восьмой хет-трик Роналду в Лиге чемпионов, и по этому показателю он догнал Лионеля Месси.
Как сообщалось ранее, лидер "Ювентуса" Роналду провел просто чумовой матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов, отгрузив сопернику три мяча и выбив "матрасников" из Лиги чемпионов. А ведь финал турнира, напомним, в этом году пройдет именно на стадионе "Атлетико".
Кроме того, по завершению матча с мадридцами в Турине Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Невеста Криштиану Роналду показала первую любовь их дочери
Полуторагодовалая Ева влюбилась в мультяшного футболиста