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Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера"

Сегодня, 13:13

До Криштиану в Лиге чемпионов только Луис Адриано делал хет-трики в двух матчах с одним соперником

Мститель Роналду
Мститель Роналду. Фото: AFP
Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e4/296/5c88e4296e6dd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e4/296/5c88e4296e6dd.png Футбол До Криштиану в Лиге чемпионов только Луис Адриано делал хет-трики в двух матчах с одним соперником

Хет-трик Криштиану Роналду в ворота "Атлетико" позволил португальцу в очередной раз переписать рекорды европейского футбола. В том числе и довольно неожиданные. 

Как выяснилось, Криштиану стал всего лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось оформить хет-трик в ворота одной команды два раза. Ранее такое удавалось лишь одному футболисту - Луису Адриано. Во время выступлений за "Шахтер" бразилец дважды оформлял хет-трик в матчах с белорусским БАТЭ. 

Интересно, что это – восьмой хет-трик Роналду в Лиге чемпионов, и по этому показателю он догнал Лионеля Месси.

Как сообщалось ранее, лидер "Ювентуса" Роналду провел просто чумовой матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов, отгрузив сопернику три мяча и выбив "матрасников" из Лиги чемпионов. А ведь финал турнира, напомним, в этом году пройдет именно на стадионе "Атлетико".

Кроме того, по завершению матча с мадридцами в Турине Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".

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Тег футбол, Лига чемпионов, Атлетико Мадрид, Криштиану Роналду, Ювентус Турин, Луис Адриано

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Сегодня|Спорт

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