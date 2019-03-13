Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера"

До Криштиану в Лиге чемпионов только Луис Адриано делал хет-трики в двух матчах с одним соперником

Мститель Роналду. Фото: AFP

Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8e4/296/5c88e4296e6dd.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8e4/296/5c88e4296e6dd.png 2019-03-13T13:13:20+02:00 Футбол До Криштиану в Лиге чемпионов только Луис Адриано делал хет-трики в двух матчах с одним соперником

Хет-трик Криштиану Роналду в ворота "Атлетико" позволил португальцу в очередной раз переписать рекорды европейского футбола. В том числе и довольно неожиданные.

Как выяснилось, Криштиану стал всего лишь вторым игроком в истории Лиги чемпионов, которому удалось оформить хет-трик в ворота одной команды два раза. Ранее такое удавалось лишь одному футболисту - Луису Адриано. Во время выступлений за "Шахтер" бразилец дважды оформлял хет-трик в матчах с белорусским БАТЭ.

Интересно, что это – восьмой хет-трик Роналду в Лиге чемпионов, и по этому показателю он догнал Лионеля Месси.

Как сообщалось ранее, лидер "Ювентуса" Роналду провел просто чумовой матч против "Атлетико" в Лиге чемпионов, отгрузив сопернику три мяча и выбив "матрасников" из Лиги чемпионов. А ведь финал турнира, напомним, в этом году пройдет именно на стадионе "Атлетико".

Кроме того, по завершению матча с мадридцами в Турине Криштиану Роналду отомстил тренеру "Атлетико". Португалец ответил на жесты Диего Симеоне, три недели назад пытавшегося "показать фанатам, что у нас есть яйца".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Роналду встал вровень с экс-нападающим "Шахтера"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.