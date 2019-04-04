Роналду вылечил травму раньше срока и готов сыграть в Лиге чемпионов
Португальский футболист травмировался в матче против Сербии в отборе на Евро-2020
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду восстановился от травмы колена и может сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аякса", информирует Marca. По данным издания, португалец сможет выйти на поле уже 6 апреля в матче 31-го тура чемпионата Италии против "Милана". Кстати, Роналду избежал наказания за нецензурный жест в адрес фанатов "Атлетико".
При этом тренерский штаб, скорее всего, не будет рисковать лидером и не выставит его на игру Серии А. Форвард восстанавливался после повреждения, которое получил 26 марта в составе сборной Португалии. У 34-летнего Роналду было диагностировано повреждение бедра.
В текущем сезоне Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Первый матч 1/4 финала между "Ювентусом" и "Аяксом" состоится 10 апреля.
Напомним, что сегодня появилась информация, что Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной. Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение.
Правда, позже Джорджина Родригес опровергла информацию о беременности. "Ела макароны четыре дня подряд", – так объяснила девушка свой округлый животик.
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