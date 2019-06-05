Роналду выводит Португалию в финал Лиги наций

Лидер сборной Португалии оформил хет-трик в дебютном матче на турнире

Сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций. Сборная Швейцарии лучше провела первую половину игры, создав несколько острых моментов у ворот Руй Патрисиу, самым опасным из которых был выстрел Хариса Сеферовича в перекладину. А вот Португалия реализовала чуть ли не единственный свой момент за первые 45 минут – Криштиану Роналду заработал штрафной удар недалеко от чужих ворот и сам же его реализовал. Видео голов и обзор матча Португалия – Швейцария есть на нашем сайте.

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций

Это был дебютный гол португальца на турнире, ведь на групповом этапе Роналду не привлекался в национальную команду.

Второй тайм начался с неоднозначного момента. На 53-й минуте в штрафной площади португальцев завалился на газон игрок сборной Швейцарии, но арбитр игру не остановил и в ответной атаке уже против чемпионов Европы нарушили правила у самих ворот швейцарцев. Феликс Брых без колебаний указал на 11 метров и тут же получил указание от видеоассистента по рации. После небольшой паузы немец отправился пересмотреть повтор, после чего назначил пенальти… в ворота сборной Португалии. К точке подошел Рикардо Родригес и не без проблем переиграл Руя Патрисиу.

А затем наступило время Роналду – звезда "Ювентуса" в течение двух минут дважды расписался в воротах соперника и снял все вопросы о победителе.

Португалия – Швейцария – 3:1

Голы: Роналду (25, 88, 90) – Родригес (57, пен)

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Фонте, 63), Геррейру, Нелсон Семеду, Диаш, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Моутинью, 90), Жоау Феликс (Гедеш, 70), Роналду.

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Мбабу, Аканджи, Джака, Фройлер (Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83), Закария (Фернандеш, 71), Шакири, Сеферович.

Предупреждения: Джака (66), Шер (68), Шакири (85).

Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если в основное время будет зафиксирована ничья, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. Во всех матчах используется компьютерная система определения взятия ворот. Также стало известно, что в матчах Лиги наций будут использовать VAR.

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