Роналду выводит Португалию в финал Лиги наций
Лидер сборной Португалии оформил хет-трик в дебютном матче на турнире
Сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций. Сборная Швейцарии лучше провела первую половину игры, создав несколько острых моментов у ворот Руй Патрисиу, самым опасным из которых был выстрел Хариса Сеферовича в перекладину. А вот Португалия реализовала чуть ли не единственный свой момент за первые 45 минут – Криштиану Роналду заработал штрафной удар недалеко от чужих ворот и сам же его реализовал. Видео голов и обзор матча Португалия – Швейцария есть на нашем сайте.
Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций
Это был дебютный гол португальца на турнире, ведь на групповом этапе Роналду не привлекался в национальную команду.
Второй тайм начался с неоднозначного момента. На 53-й минуте в штрафной площади португальцев завалился на газон игрок сборной Швейцарии, но арбитр игру не остановил и в ответной атаке уже против чемпионов Европы нарушили правила у самих ворот швейцарцев. Феликс Брых без колебаний указал на 11 метров и тут же получил указание от видеоассистента по рации. После небольшой паузы немец отправился пересмотреть повтор, после чего назначил пенальти… в ворота сборной Португалии. К точке подошел Рикардо Родригес и не без проблем переиграл Руя Патрисиу.
А затем наступило время Роналду – звезда "Ювентуса" в течение двух минут дважды расписался в воротах соперника и снял все вопросы о победителе.
Португалия – Швейцария – 3:1
Голы: Роналду (25, 88, 90) – Родригес (57, пен)
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Фонте, 63), Геррейру, Нелсон Семеду, Диаш, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Моутинью, 90), Жоау Феликс (Гедеш, 70), Роналду.
Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Мбабу, Аканджи, Джака, Фройлер (Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83), Закария (Фернандеш, 71), Шакири, Сеферович.
Предупреждения: Джака (66), Шер (68), Шакири (85).
Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если в основное время будет зафиксирована ничья, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. Во всех матчах используется компьютерная система определения взятия ворот. Также стало известно, что в матчах Лиги наций будут использовать VAR.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Роналду выводит Португалию в финал Лиги наций". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1
Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов
Где смотреть онлайн Португалия – Швейцария в Лиге наций
Список трансляций матча финального турнира Лиги наций в Португалии
Криштиану Роналду дебютирует в Лиге наций: составы полуфинала Португалия – Швейцария
Сегодня определится первый финалист дебютного розыгрыша Лиги наций
Роналду – не насильник: суд закрыл дело о половой связи Криштиану с американкой
Модель из США отозвала обвинения в адрес футболиста