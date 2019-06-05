Сделать стартовой
26,93
30,32
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Роналду выводит Португалию в финал Лиги наций

5 июня, 23:41

Лидер сборной Португалии оформил хет-трик в дебютном матче на турнире

Сборная Португалии стала первым финалистом Лиги наций. Сборная Швейцарии лучше провела первую половину игры, создав несколько острых моментов у ворот Руй Патрисиу, самым опасным из которых был выстрел Хариса Сеферовича в перекладину. А вот Португалия реализовала чуть ли не единственный свой момент за первые 45 минут – Криштиану Роналду заработал штрафной удар недалеко от чужих ворот и сам же его реализовал. Видео голов и обзор матча Португалия – Швейцария есть на нашем сайте.

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций

Это был дебютный гол португальца на турнире, ведь на групповом этапе Роналду не привлекался в национальную команду.

Второй тайм начался с неоднозначного момента. На 53-й минуте в штрафной площади португальцев завалился на газон игрок сборной Швейцарии, но арбитр игру не остановил и в ответной атаке уже против чемпионов Европы нарушили правила у самих ворот швейцарцев. Феликс Брых без колебаний указал на 11 метров и тут же получил указание от видеоассистента по рации. После небольшой паузы немец отправился пересмотреть повтор, после чего назначил пенальти… в ворота сборной Португалии. К точке подошел Рикардо Родригес и не без проблем переиграл Руя Патрисиу.

А затем наступило время Роналду – звезда "Ювентуса" в течение двух минут дважды расписался в воротах соперника и снял все вопросы о победителе.

Португалия – Швейцария – 3:1
Голы: Роналду (25, 88, 90) – Родригес (57, пен)

Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Фонте, 63), Геррейру, Нелсон Семеду, Диаш, Рубен Невеш, Вильям Карвалью, Бернарду Силва, Бруну Фернандеш (Моутинью, 90), Жоау Феликс (Гедеш, 70), Роналду.

Швейцария: Зоммер, Шер, Родригес, Мбабу, Аканджи, Джака, Фройлер (Дрмич, 89), Цубер (Штеффен, 83), Закария (Фернандеш, 71), Шакири, Сеферович.

Предупреждения: Джака (66), Шер (68), Шакири (85).

Победители полуфиналов выходят в финал, а проигравшие сойдутся в матче за третье место. Если в основное время будет зафиксирована ничья, судья добавит 30 минут дополнительного времени, где у команд будет четвертая замена. Если победитель не определится, команды проведут серию 11-метровых. Во всех матчах используется компьютерная система определения взятия ворот. Также стало известно, что в матчах Лиги наций будут использовать VAR.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Криштиану Роналду, сборная Португалии, сборная Швейцарии, Лига наций

Вы сейчас просматриваете новость " Роналду выводит Португалию в финал Лиги наций". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Онлайн матча Португалия – Швейцария в Лиге наций – 3:1

Вчера, 23:00

Трансляция первого матча финального турнира Лиги наций с видео голов и описанием всех опасных моментов

Онлайн видео голов матча Португалия – Швейцария в Лиге наций

Вчера, 22:15

Голы и лучшие моменты стартового матча финального турнира Лиги наций в Португалии

Где смотреть онлайн Португалия – Швейцария в Лиге наций

Вчера, 21:27

Список трансляций матча финального турнира Лиги наций в Португалии

Криштиану Роналду дебютирует в Лиге наций: составы полуфинала Португалия – Швейцария

Вчера, 21:07

Сегодня определится первый финалист дебютного розыгрыша Лиги наций

Роналду – не насильник: суд закрыл дело о половой связи Криштиану с американкой

Вчера, 10:36

Модель из США отозвала обвинения в адрес футболиста

Скандальная система VAR будет использоваться в финальной части Лиги наций

3 июня, 13:43

УЕФА впервые внедряет систему видеопомощи арбитрам в международных турнирах

Откуда берется стоковая одежда?

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

В Крыму недовольны оставленными на полуострове украинскими МиГ-29

Как воспитать сына мужчиной? 12 правил

Звезды, которых обвиняют в излишней худобе. Фото

Украинские банки ужесточили правила выдачи наличных

В Одессе зафиксировали 100-метровый смерч

Жена Кокорина: "Что за ад-то такой?!"

Что нужно делать с фотографиями умерших: это важно знать

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Все о молодежном ЧМ-2019 по футболу, где играет Украина: результаты, таблицы, расписание плей-офф

Вчера, 00:47

Наша "молодежка" в четвертый раз приехала на мундиаль и установила личный рекорд, дойдя уже до 1/4 финала

"Он проиграет": Ломаченко готов к судебному махачу с промоутером Усика

4 июня, 21:36

Украинский Хайтек, ожидающий своего первого боя в Англии, элегантно поставил на место Эдди Хирна

Промоутер: "После реванша Джошуа – Руис ждем поединок с Усиком"

4 июня, 10:04

Александр Красюк считает, что Джошуа сам проиграл поединок, не использовав свои преимущества

Джошуа был нокаутирован еще до боя: вскрылась причина позорного поражения британца от толстяка Руиса

4 июня, 00:23

Отец Энтони Джошуа видел, что его сын не готов драться. И пытался отменить поединок. Но к нему не прислушались

Толстяк на ринге: сенсация года Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет

3 июня, 16:29

Боксер-сумоист сотворил главную сенсацию в боксе, нокаутировав потенциального соперника Усика

Крымский мост: Россия снова обвела всех вокруг пальца

Евросоюз ограничил безвиз для украинцев

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь