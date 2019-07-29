Роналду за полтора миллиона евро стал соседом Макгрегора: появилось фото виллы Криштиану

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду планирует приобрести виллу в Марбелье, где регулярно проводит сборы киевское "Динамо". Знаменитый португалец станет соседом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Как сообщает The Sun, вилла для отдыха обойдется Роналду в 1,3 млн фунтов (около 1,45 млн евро).
Отмечается, что вилла расположена на территории загородного гольф-клуба "Ла Ресина" в Марбелье. Дом с видом на Средиземное море расположен рядом с полем для гольфа и имеет светодиодные подъездные пути, частные тренажерные залы, кинозалы и пейзажные бассейны.
Как Роналду забивает за "Ювентус"
Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца 177 млн подписчиков.
Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.
Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске
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