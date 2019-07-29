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Роналду за полтора миллиона евро стал соседом Макгрегора: появилось фото виллы Криштиану

Сегодня, 12:49

Нападающий "Ювентуса" обзавелся особняком в испанской Марбелье - с бассейном и кинотеатром

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду / Фото: AFP

Роналду за полтора миллиона евро стал соседом Макгрегора: появилось фото виллы Криштиану https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D1%83 Футбол Нападающий "Ювентуса" обзавелся особняком в испанской Марбелье - с бассейном и кинотеатром

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду планирует приобрести виллу в Марбелье, где регулярно проводит сборы киевское "Динамо". Знаменитый португалец станет соседом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Как сообщает The Sun, вилла для отдыха обойдется Роналду в 1,3 млн фунтов (около 1,45 млн евро).

Отмечается, что вилла расположена на территории загородного гольф-клуба "Ла Ресина" в Марбелье. Дом с видом на Средиземное море расположен рядом с полем для гольфа и имеет светодиодные подъездные пути, частные тренажерные залы, кинозалы и пейзажные бассейны.

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Как Роналду забивает за "Ювентус"

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ПТРК Javelin. Фото: Flickr

Ранее сообщалось, что в рейтинге спортсменов с самой дорогой рекламой в Instagram первое место в списке с солидным отрывом занял Роналду. Рекламный пост Криштиану в его аккаунте стоит почти миллион долларов. Интересно, что Роналду является самым популярным человеком в этой социальной сети. У португальца 177 млн подписчиков.

Также мы писали, что Роналду не жалел денег в отпуске. Сутки пребывания на курорте в Коста-Наварино обходились 34-летнему нападающему "старой синьоры" в 8 тысяч евро. По завершении отдыха футболист оставил сотрудникам курорта около 20 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в качестве "чаевых" за качество предоставленного обслуживания.

Смотрите, как Роналду отрывался в отпуске

Отпуск Криштиану Роналду. Instagram игрока

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Криштиану Роналду Ювентус Турин Конор Макгрегор

Источник: Championat.ru

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