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Роналду сделал одноклубникам дорогие подарки за свое нелепое удаление в матче Лиги чемпионов

29 марта, 17:32

Вадим Авдасев

Португальский форвард "Ювентуса" подарил парням по компьютеру от Apple

На карантине спортсмены не только находят себе новые занятия, но и вспоминают старые истории. Так вратарь "Ювентуса" Войцех Щенсны рассказал, как звездный нападающий туринской команды Криштиану Роналду сделал партнерам дорогие подарки. Ранее мы писали, что Роналду купил авто за 9,5 миллиона евро.

Оказывается, в итальянском гранде есть традиция: игрок, который получил красную карточку, должен сделать партнерам подарки. Польский кипер вспомнил историю осени 2018 года, когда португальца удалили в матче с "Валенсией":

"Сейчас у всех нас есть по iMac. Мы его долго ждали, так как Роналду не был доволен той красной карточкой. Но за нарушения дисциплины тогдашний тренер Массимилиано Аллегри приказывал покупать подарки всем футболистам. У меня тоже была подобная история. Я перепутал дни, и прибыл на тренировку немного позже обычного. Аллегри был доволен и сказал: "О, нас ждут подарочки!" Мне пришлось купить парням новые наушники".

Вот так тогда Криштиану заработал красную карточку.

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Читайте, как Роналду помог в борьбе с коронавирусом, сделав подарки для больниц.

Смотрите, как сам КриРо получил на День рождения дорогущий подарок

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подарки футбол Криштиану Роналду Ювентус Турин Войцех Щенсный

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