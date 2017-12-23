Роналду забьет, "Реал" победит – ставки букмекеров на суперматч против "Барселоны"

Сегодня, 10:21

Коэффициенты букмекеров на "эль-класико" в Мадриде

Фото ФК &quot;Реал&quot;
Фото ФК "Реал"

Мадридский "Реал" и "Барселона" сыграют между собой в 17-м туре чемпионата Испании. Онлайн "Реал" – "Барселона" будет на ТВ и в интернете – на нашем сайте есть список трансляции.

Команды встретятся между собой в 198-й раз в истории. Реал выиграл 83 матча, Барселона – только 76. В последний раз они встречались в Суперкубке страны. Тогда "Реал" уничтожил "Барселону" по сумме двух матчей.

Букмекеры считают, что и сегодня победа достанется "Реалу": коэффициент на победу команды Зинедина Зидана – 2.14, на ничью – 3.95, на победу "Барселоны" – 3.15.

Букмекеры предполагают, что в матче будет забито минимум два гола (1.41), при этом вероятность того, что команды забьют в обеих таймах достаточно высока: гол в 1-м тайме – 1.23, гол во 2-м тайме – 1.11; голы в обоих таймах – 1.41.

Шанс на то, что "Реал" выиграет со счетом 1:0, 2:0 или 2:1 оценивается коэффициентом 4.50. Вероятность победы с таким же счетом приравняли к коэффициенту 5.60.

Месси является лучшим бомбардиром в истории противостояния, а Роналду всего в один гол отстает от Алфредо Ди Стефано. Также аргентинец и португалец продолжают бороться за звание лучшего бомбардира 2017 года в Европе. У обоих пока по забитых 53 мяча.

Неудивительно, что они являются фаворитами букмекеров, чтобы забить сегодня – коэффициент на гол Роналду 1.83, на гол Месси – 2.10. Также большая вероятность, по мнению букмекеров, отличиться у Карима Бензема (2.26) и Луиса Суареса (2.40).

Добавим, что неделю назад "Реал" во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира, обыграв в финале турнира бразильский "Гремио".
футбол, букмекеры, Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид

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Сегодня|Спорт

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