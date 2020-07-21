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Роналду забил два гола "Лацио": в следующем туре "Ювентус" может стать чемпионом

21 июля, 00:43

Алексей Андрейцев Алексей Андрейцев

"Ювентус" на своем поле обыграл "Лацио" 2:1, Криштиану оформил дубль

В центральном матче 34 тура чемпионата Италии в Турине "Ювентус" обыграл "Лацио". Поединок прошел поздно вечером в понедельник по киевскому времени и завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

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Оба мяча в составе победителей забил Криштиану Роналду: на 51-й минуте он реализовал пенальти, а спустя три минуты забил с игры (ассист на свой счет записал Пауло Дибала). Гости сократили отставание на 83-й минуте, когда гол с пенальти забил Чиро Иммобиле.

Команда Маурицио Сарри близка к завоеванию своего девятого подряд чемпионства. За четыре тура до финиша Серии А "Ювентус" опережает ближайшего преследователя – "Интер" – на 8 очков. Это означает, что при определенных раскладах уже в следующем туре "Юве" может досрочно гарантировать себе золотые медали.

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Интересно, что ранее сегодня стало известно, что Роналду в следующем сезоне останется в "Ювентусе". По крайней мере, так говорит спортивный директор клуба Фабио Паратичи.

Смотрите обзор матча, в котором "Ювентус" и "Сассуоло" забили шесть голов:

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин Лацио Пауло Дибала Чиро Иммобиле

Источник: Сегодня|Спорт

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