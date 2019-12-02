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Роналду проигнорировал "Золотой мяч" и поехал не в Париж, а в Милан на награждение лучших в Италии

2 декабря, 19:44

Португальский нападающий не полетел в Париж, чтобы получить в Милане награду лучшему в Серии А

Криштиану Роналду стал лучшим не в мире, но в Италии

Криштиану Роналду стал лучшим не в мире, но в Италии

"Золотой мяч" лучшему футболисту планеты сегодня вечером точно получит не Криштиану Роналду. Португальский форвард "Ювентуса" не полетел на церемонию награждения в Париж, сообщают итальянские СМИ. Как мы сегодня писали, по инсайдерской информации приз снова вручат аргентинцу Лионелю Месси.

Впрочем без приза Роналду точно не останется. Также в понедельник призы раздадут по итогам уходящего года в итальянской Серии А. Вот там, в Милане, где проходит церемония Криштиану будет звездой номер один, ведь именно его признали лучшим в Италии. К слову, в Украине награждают своим "Золотым мячом". Онлайн церемонии ведет наш сайт.

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Пишут, что Роналду узнал, что его не планировали даже пригласить не сцену, обиделся и решил проигнорироваться церемонию вручения "Золотого мяча". Кришти – очень амбициозный футболист, хочет всегда и во всем побеждать. Поэтому, похоже, победа конкурента по общему количеству наград, Месси, его задела за живое.

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