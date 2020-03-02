Роналду захотел вернуться в "Реал" после посещения матча с "Барселоной"

Криштиану настолько тепло приняли в Мадриде на воскресном Эль-Класико, что он задумался о камбэке

Журналист Эду Агирре, находящийся в дружеских отношениях с нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказал о желании игрока вернуться в мадридский "Реал". Это заявление прозвучало после посещения Роналду раздевалки "Реала" в перерыве матча с "Барселоной". Напомним, поддержка Криштиану вдохновила его бывших партнеров по "Королевскому клубу" на два "сухих" мяча в ворота каталонцев во втором тайме воскресного Эль-Класико.

"Я точно знаю, что Криштиану хочет вернуться в "Реал". Он почувствовал любовь Мадрида, когда приехал на "Сантьяго Бернабеу" на матч с "Барселоной", и был в восторге, – говорит журналист Эду Агирре. – Сейчас он полностью сфокусирован на "Ювентусе", но в футболе никогда не стоит говорить "никогда". Не знаю, что произойдет в будущем. Никто не знает"

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Отметим, что Роналду защищал цвета "Реала" с 2009 по 2018 год. С мадридской командой португалец, которому идет 36-й год, завоевал 15 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании и четыре Кубка Лиги чемпионов. Кроме того, в качестве игрока "Реала" Роналду выиграл четыре из своих пяти "Золотых мячей".

Добавим, что Криштиану Роналду сумел приехать на "Сантьяго Бернабеу" и поддержать свою бывшую команду "Реал" в игре против "Барселоны" благодаря тому, что воскресный матч его "Ювентуса" с "Интером" из-за коронавируса перенесли на май.

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