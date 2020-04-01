Роналду закрыл глаза и прижался к стене: первое заявление Криштиану после того, как его назвали "животным"

Криштиану Роналду дал понять, что ситуация, связанная с коронавирусом, не пошатнула его уверенности в собственных силах. Даже после того, как форварда "Ювентуса" и сборной Португалии обозвали "животным".
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5-кратный обладатель "Золотого мяча" опубликовал у себя в Instagram фото, где он в собственном тренажерном зале прижался к стене и закрыл глаза, сверкая кубиками своего пресса. "Вдох, выдох. Оставайтесь активными", – подписал этот кадр Криштиану.
Напомним, ранее вокруг Роналду разгорелся скандал. После того как Криштиану во время карантина вышел с семьей на прогулку без защитных масок, португальский политик Рафаэль Маседу у себя Facebook написал: "Я хочу, чтобы это животное, прилетевшее из Италии, оставалось дома. Уберите этого бродягу из Мадейры".
Однако позже политик заявил, что его страницу в соцсети взломали хакеры, которые и стали авторами оскорбления в адрес Роналду. При этом Маседу принес Криштиану свои извинения.
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