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Роналду залез сверху на Джорджину и дал ей по попе: пикантное видео из дома Криштиану

17 мая, 20:01

Олег Люлька

5-кратный обладатель "Золотого мяча" и его возлюбленная сходят с ума на карантине в Турине

На странице возлюбленной Криштиану Роналду испанки Джорджины Родригес в Instagram появилось весьма пикантное видео из их туринского дома. Португальскому нападающему "Ювентуса" стало настолько скучно во время самоизоляции, которую ему необходимо пройти в Италии после возвращения с Мадейры, что футболист затеял внутрисемейную битву.

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Роналду залез сверху на Джорджину, шлепнул ее по попе и полностью закрыл ее своим телом. Задача детей футболиста состояла в том, чтобы сбросить папу на пол и освободить маму, с чем они с визгом в считанные секунды успешно справились

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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Напомним, у Криштиану Роналду – четверо детей, трое из них – от суррогатных матерей: Криштиану-младший родился в 2010 году, Ева и Матео – в июне 2017-го. В ноябре 2017 года невеста футболиста Джорджина Родригес родила девочку Алану Мартину.

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Ранее мы писали, что невеста Роналду распродает личные вещи футболиста на аукционе. Вырученные средства пойдут на борьбу с коронавирусом в Испании.

Также сообщалось, что горячую тренировку возлюбленной Роналду испортила дочка. Джорджина делала упражнения со спортивной резинкой, а рядом играла дочурка Алана Мартина. Когда малышке стало скучно, она подошла к телефону, на который мама записывала видео, и перевернула его.

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Кроме того, ранее Роналду показал, что нужно делать, чтобы заиметь такие же "кубики" на животе, как у него. Криштиану продемонстрировал поклонникам свои любимые упражнения в тренировочном зале и пообещал: "У вас будет такой же пресс".

Смотрите, как семья поздравляла Роналду с 35-летием

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Криштиану Роналду Ювентус Турин Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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