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Роналду заподозрили во лжи: португальца обвиняют в фальшивом рекорде

31 января, 22:05

В Instagram Роналду нашли более 50 миллионов фейков

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду / Фото: Reuters

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду 29 января отпраздновал новый рекорд, установленный не на футбольном поле, а в Интернете. Число подписчиков португальца в Instagram достигло 200 миллионов. Британская газета The Sun утверждает, что здесь не все чисто. Оказывается, что свыше 50 млн аккаунтов в Instagram подписанных на форварда "Ювентуса" оказались фейковыми.

Согласно информации источника, 18,7% подписчиков португальского футболиста относятся к "подозрительным учетным записям" – боты и покупатели лайков, комментариев и подписчиков. Еще 6,4% поклонников 34-летнего нападающего "старой синьоры" являются массовыми подписчиками — они подписаны на более чем 1500 страниц и используют инструменты для автоматических подписок и отписок. Таким образом, 25,1% подписчиков Роналду можно считать нелегитимными – это 50,2 млн аккаунтов.

Роналду перешел в туринский "Ювентус" из мадридского "Реала" в 2018 году. 34-летний португальский форвард в нынешнем сезоне в 18 матчах чемпионата Италии забил 17 мячей.

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Напомним, ранее Александр Зинченко стал первым украинским футболистом, сумевшим набрать миллион фанатов в Instagram.

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чемпионат Италии Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: The Sun

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