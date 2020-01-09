Роналду здесь не место: Неймар назвал ТОП-5 лучших футболистов мира

Бразилец считает, что лучшие игроки мира играют в "Барселоне", "МЮ", "Реале" и "ПСЖ"

Неймар / Фото: Reuters

Форвард "Пари-Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар назвал пятерку лучших игроков мира, не учитывая своих соотечественников. В ТОП-5 по версии Неймара входят два его бывших одноклубника в "Барселоне" Лионель Месси и Луис Суарес, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба, полузащитник мадридского "Реала" Эден Азар и форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе.

Отметим, что Неймар не включил в подборку лидера "Ювентуса" Криштиану Роналду. Ранее мы писали, что Роналду подрался с Неймаром на световых мечах во время сьемок рекламы.

Напомним, что Неймар обошел Месси и Роналду в рейтинге самых обсуждаемых футболистов в Twitter. Бразилец был главным ньюсмейкером лета, когда сначала попал в скандал с изнасилованием, а затем порывался покинуть "ПСЖ".

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Ранее мы писали, что впервые лучшим бразильским футболистом в Европе был признан вратарь. В голосовании на награду Samba Gold Неймар занял только пятое место, а награда досталась голкиперу "Ливерпуля" Алисону.

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В текущем сезоне Неймар провел всего 13 матчей во всех турнирах, но уже успел забить 10 голов и сделать шесть результативных передач.

Смотрите, как Неймар помог "ПСЖ" разгромить "Сент-Этьен" в Кубке лиги:

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