Роналду жалеет, что оказался в Италии: португальцу тяжело в этом чемпионате

Нападающий "Интера" Ромелу Лукаку сообщил, что форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду признался ему, как тяжело забивать в итальянском чемпионате.
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"Криштиану после недавнего матча признался мне, что с точки зрения игры в обороне это самый сложный чемпионат вообще в мире. Он сказал, что забивал голы везде, но в Серии А это делать сложнее всего. И раз уж Криштиану говорит такие вещи, то это действительно должно быть сложно", – рассказал Лукаку.
Криштиану Роналду в этом сезоне принял участие в 14 матчах чемпионата Италии. Португальский нападающий забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.
Смотрите, как забивает Роналду за "Ювентус":
Ранее мы писали, что экс-игрок "Шахтера" Вячеслав Шевчук показал "прыжок на Луну", которым переплюнул Криштиану. Оказывается, у знаменитого португальца, забивающего с высоты 2,56, имеется украинский "учитель".
Кстати, прервалась невероятная серия – Криштиану Роналду впервые с 2013 года проиграл финал. Португальский футболист вместе с "Ювентусом" уступил "Лацио" в поединке за Суперкубок Италии.
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