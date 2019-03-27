Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной

Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение

Подруга Роналду (справа) с округлившимся животиком. Фото: Getty Images

Роналду ждет пятого ребенка: его подруга Джорджина показала свой животик на матче с Украиной //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b38/f23/5c9b38f234aa9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b38/f23/5c9b38f234aa9.png 2019-03-27T10:52:58+02:00 Футбол Девушка Криштиану во время поединка португальцев против команды Шевы засветила свое интересное положение

Округлившийся животик подруги Роналду породил слухи о ее новой беременности. Португальская газета "Correio da Manha" утверждает, что подруга Криштиану Роналду Джорджина Родригес может снова быть беременной. Слухи появились после фотографий, сделанных во время матча отбора на Евро-2020 Португалия – Украина.

Джорджина присутствовала на игре в VIP-ложе в сопровождении сестры и матери Роналду и ее округлившийся живот может свидетельствовать о третьем-четвертом месяце беременности.

Фото - cmjornal.pt

У 25-летней Джорджины Родригес уже есть дочь от Криштиану Роналду – в ноябре 2017 года она родила девочку, которую назвали Алана Мартиной. А всего у португальского нападающего четверо детей: трое старших – от суррогатных матерей.

Как сообщалось ранее, накануне в третий раз стал отцом бывший одноклубник Криштиану Роналду по "Реалу" – Тони Кроос. Немецкий чемпион мира по футболу показал своего новорожденного ребенка и написал: "Жизнь прекрасна".

Также ранее в четвертый раз стал отцом голкипер "Шахтера" Андрей Пятов, назвавший сына в честь легендарного вратаря Льва Яшина.

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