Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Россия – Шотландия: эксперты верят в победу россиян

10 октября, 18:46

Прогноз на матч отбора на Евро-2020

Стадион Лужники

Стадион Лужники

10 октября на стадионе "Лужники" в Москве в матче седьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Шотландии. Мы проведем онлайн матча Россия – Шотландия с яркими фото и видео голов.

Эксперты видят победителем хозяев поля. На команду Черчесова можно поставить с коэффициентом в 1,42, а вот виктория гостей оценивается в 8,50. Ничья равна – 4,60.

Читайте также: Шева ответил России за "Бей, Хохлов": реакция соцсетей на 20-летие супергола Филимонову

По итогам шести сыгранных туров в квалификации Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I c 15 набранными очками.

Реклама

Подопечные Станислава Черчесова дважды обыграли Казахстан, по разу – Сан-Марино, Кипр и Шотландию. Единственное поражение было от Бельгии.

Читайте также: Россия Шотландия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

В тренде
Соперник Усика провалил допинг-тест. Украинцу экстренно ищут новую жертву

Шотландии расположилась на пятом месте в турнирной таблице группы I, имея на своем счету 6 очков. На старте отборочной кампании команда Стива Кларка проиграла Казахстану, после чего выиграла у Сан-Марино и Кипра.

Смотрите, как сборная Украины играет в отборе на Евро-2020:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сборная России сборная Шотландии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...