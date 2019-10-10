Россия – Шотландия: эксперты верят в победу россиян

Прогноз на матч отбора на Евро-2020

Стадион Лужники

10 октября на стадионе "Лужники" в Москве в матче седьмого тура группы I квалификации Евро-2020 сборная России примет национальную команду Шотландии. Мы проведем онлайн матча Россия – Шотландия с яркими фото и видео голов.

Эксперты видят победителем хозяев поля. На команду Черчесова можно поставить с коэффициентом в 1,42, а вот виктория гостей оценивается в 8,50. Ничья равна – 4,60.

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По итогам шести сыгранных туров в квалификации Евро-2020 сборная России занимает второе место в группе I c 15 набранными очками.

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Подопечные Станислава Черчесова дважды обыграли Казахстан, по разу – Сан-Марино, Кипр и Шотландию. Единственное поражение было от Бельгии.

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Шотландии расположилась на пятом месте в турнирной таблице группы I, имея на своем счету 6 очков. На старте отборочной кампании команда Стива Кларка проиграла Казахстану, после чего выиграла у Сан-Марино и Кипра.

Смотрите, как сборная Украины играет в отборе на Евро-2020:

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