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"Россия – агрессор": откровения звезды чемпионата Казахстана по футболу

Сегодня, 16:12

Адеринсола Эсеола рассказал, почему откажется от перехода в клуб из российской Премьер-лиги

Эсеола в РПЛ - ни ногой
Эсеола в РПЛ - ни ногой.

Украинский нападающий "Кайрата" Адеринсола Эсеола заявил, что не примет предложение от российского клуба, если такое поступит. 27-летний Эсеола – сын украинки и нигерийца. Играл за дубль киевского "Динамо", в клубах низших дивизионов Италии и в киевском "Арсенале", а сейчас феерит в чемпионате Казахстана, где является одним из лучших бомбардиров. 

Вспоминая события на Майдане в 2014-м, Эсеола сказал sport24: "Я прилетел в Киев из Италии сразу после расстрела ребят снайперами. Буквально через несколько дней. У меня был билет, мы с мамой все это смотрели, и она говорила: "Куда ты едешь?" Страшно. Никто не понимал, что происходит. На тот момент я осознавал, что стране нужны перемены. То, как все происходило потом - уже другая тема. Обидно, что все так получилось. Что идет война, умирают люди. Я против войны и конфликтов вообще. Изменились ли на бытовом уровне отношения с россиянами? Конечно, изменились. Все темы сводятся к этому конфликту. Все время. Для нас, украинцев, Россия - агрессор, и мы не можем об этом не говорить. На нашей земле идет противостояние. Предложение из России? Я говорю: нет, я не поехал бы".

Как сообщалось ранее, экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий отклонил предложение из клуба российской Премьер-лиги. "В Москве думали, что за два миллиона евро я раздвину ножки и рвану. Нет, ребятки, не на того нарвались".

В свою очередь, российский агент восходящей звезды киевского "Динамо" заявил: "Украина убегает от нас". Алексей Дуданец рассказал, в чем преимущество украинского чемпионата перед российским.

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Тег чемпионат России, Адеринсола Эсеола

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Источник:

sport24.ru

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