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Россия – Бельгия: онлайн матча за первое место в группе І

16 ноября, 09:00

Две лучшие команды отборочной группы I в очной дуэли в Санкт-Петербурге определят сильнейшего

Эден Азар забил России в Брюсселе дважды

Эден Азар забил России в Брюсселе дважды / Фото: UEFA.com

Онлайн матча Россия – Бельгия

  • В субботу, 16 ноября, в одном из отборочных матчей чемпионата Европы 2020 года сойдутся сборные России и Бельгии. Начало встречи – 19:00. Обе команды уже обеспечили себе выход в финальную часть Евро. И теперь в очном противостоянии в Санкт-Петербурге определят победителя группы I.

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  • На данный момент преимущество в три очка у бельгийцев, выигравших первую встречу соперников со счетом 3:1. Было это в марте 2019 года в Брюсселе. Ничья досрочно, за тур до финиша, гарантирует гостям первое место в группе. Всего же между собой Россия и Бельгия сыграли шесть матчей, в которых четыре раза побеждали "красные дьяволы", еще два поединка заканчивались ничьими. Разница мячей 12-6 в пользу сборной Бельгии.

Смотрите видеообзор мартовского "свидания" соперников.

  • Последние пять матчей оба сегодняшних оппонента выиграли. Что и неудивительно в такой-то слабой группе.

  • Обслуживать игру будет португальская бригада судей во главе с Артуром Диашем. 40-летний рефери с 2010 года носит звание арбитра ФИФА.
  • Матч состоится на стадионе в Санкт-Петербурге, на котором летом 2018 года сборная Бельгии завоевала бронзовые медали чемпионата мира, обыграв англичан 2:0. Все 62 тысячи билетов на игру уже проданы. Эта арена – самая дорогая в России, введена в эксплуатацию в декабре 2016 года. На ней пройдут матчи финальной части Евро-2020, а также финал Лиги чемпионов в 2021 году.

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Санкт-Петербург сборная России сборная Бельгии Евро-2020

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