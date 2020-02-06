Россия без ЧМ-2022: WADA выступило с официальным заявлением

Россияне смогут участвовать в турнире в статусе нейтральной команды, а также без флага и гимна

Россия останется без соревнований / Фото: AFP

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) прокомментировало информацию о запрете сборной России участвовать в чемпионате мира 2022 года. Эту информацию вчера распространил Крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports в своем Twitter.

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"Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры", – говорится в заявлении WADA.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире в Катаре, но россияне не будут иметь права на использование национальной символики и гимна.

Напомним, что 9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию от международных соревнований на четыре года, включая Олимпиады и чемпионаты мира. Читайте все подробности наказания России за допинг.

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