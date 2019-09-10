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Россия дожала Казахстан и практически гарантировала себе выход на Евро-2020

10 сентября, 09:52

Победный гол на 89-й минуте забил натурализованный бразилец Марио Фернандес

Марио Фернандес

Марио Фернандес / Фото: AFP

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча в Калининграде завершилась с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на последних минутах матча забил натурализованный бразилец Марио Фернандес.

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После шести матчей сборная России занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от Бельгии на три очка. Казахстан остался на третьем месте. В следующем матче российские футболисты сыграют со сборной Шотландии в Москве 10 октября.

Обзор матча Россия – Казахстан 1:0

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Таблица группы:

N

Команды

ИВНПМО
1  БЕЛЬГИЯ660019-118
2  РОССИЯ650118-415
3  КАЗАХСТАН62138-97
4  КИПР621311-67
5  ШОТЛАНДИЯ62045-136
6  САН-МАРИНО60060-280

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видео голов сборная России Евро-2020 сборная Казахстана

Источник: Сегодня|Спорт

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