Россия дожала Казахстан и практически гарантировала себе выход на Евро-2020

Марио Фернандес / Фото: AFP

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча в Калининграде завершилась с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на последних минутах матча забил натурализованный бразилец Марио Фернандес.

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После шести матчей сборная России занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от Бельгии на три очка. Казахстан остался на третьем месте. В следующем матче российские футболисты сыграют со сборной Шотландии в Москве 10 октября.

Обзор матча Россия – Казахстан 1:0

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Таблица группы:

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 6 6 0 0 19-1 18 2 РОССИЯ 6 5 0 1 18-4 15 3 КАЗАХСТАН 6 2 1 3 8-9 7 4 КИПР 6 2 1 3 11-6 7 5 ШОТЛАНДИЯ 6 2 0 4 5-13 6 6 САН-МАРИНО 6 0 0 6 0-28 0

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