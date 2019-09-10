Россия дожала Казахстан и практически гарантировала себе выход на Евро-2020

Российские футболисты обыграли сборную Казахстана в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Встреча в Калининграде завершилась с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч на последних минутах матча забил натурализованный бразилец Марио Фернандес.
Читайте также: Бельгия деклассировала Шотландию и еще 9 матчей отбора Евро-2020
После шести матчей сборная России занимает второе место в группе с 15 очками, отставая от Бельгии на три очка. Казахстан остался на третьем месте. В следующем матче российские футболисты сыграют со сборной Шотландии в Москве 10 октября.
Обзор матча Россия – Казахстан 1:0
Таблица группы:
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|6
|6
|0
|0
|19-1
|18
|2
|РОССИЯ
|6
|5
|0
|1
|18-4
|15
|3
|КАЗАХСТАН
|6
|2
|1
|3
|8-9
|7
|4
|КИПР
|6
|2
|1
|3
|11-6
|7
|5
|ШОТЛАНДИЯ
|6
|2
|0
|4
|5-13
|6
|6
|САН-МАРИНО
|6
|0
|0
|6
|0-28
|0
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк