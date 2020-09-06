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Россия "еле отскочила" в игре с Венгрией: видео голов и обзор матча

6 сентября, 23:05

Олег Люлька Олег Люлька

В поединке Лиги наций в Будапеште россияне выиграли, но при этом едва не растеряли преимущество в три мяча

Сборная России одержала свою вторую победу во втором дивизионе Лиги наций. После домашней победы над Сербией (3:1), команда Станислава Черчесова обыграла в Будапеште Венгрию со счетом 3:2. Хотя по ходу встречи едва не растеряла преимущество в три мяча.

"Игра была очень хорошая, качественная. Но после счета 3:0 успокоились, плюс со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили", – заявил ТАСС, комментируя игру Венгрия – Россия, владелец московского "Спартака" Леонид Федун

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Обзор матча Венгрия – Россия (2:3)

Венгрия – Россия – 2:3
Голы: Шаллаи, 62, Николич, 70 – Миранчук, 15, Оздоев, 33, Фернандес, 46
Венгрия: Гулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Беше, Собослаи (Чери, 82), Надь, Холендер, Шигер (Кальмар, 46), Шаллаи, Салаи (Николич, 67)
Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Оздоев, Кузяев (Жирков, 57), Зобнин, Миранчук (Газинский, 67), Дзюба
Предупреждения: Шигер – Зобнин

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Статистика матча Венгрия – Россия (2:3)

Матч Венгрия – Россия
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Матч Венгрия – Россия / Фото: Reuters

Ранее футбольный судья рассказал, как его жестоко избил бывший игрок сборной России. Арбитр дал показания по скандальному делу Романа Широкова, действия которого квалифицируют как покушение на убийство.

Смотрите, как Россия ранее играла с Сербией

Все подробности в спецтеме Лига наций

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видео голов сборная России сборная Венгрии Лига наций

Источник: Сегодня|Спорт

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