Россия не примет участие в ЧМ-2022 по футболу: об этом ей уже сообщила ВАДА

Арабский канал сообщает, что наказанные за допинг "трехцветные" не поедут в Катар

/ Фото: AFP

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Крупнейший спортивный арабский телеканал BeIN Sports в своем Twitter сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство – ВАДА – уведомило Россию о невозможности участия ее сборной в чемпионате мира по футболу 2022 года. Напомним, что 9 декабря, в Лозанне на заседании исполкома ВАДА российский спорт был наказан за подтасовки базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Читайте все подробности наказания России за допинг.

Ранее британские СМИ сообщили, что сборная России в случае выхода в групповой этап мундиаля по итогам отборочного цикла сможет принять участие в турнире в Катаре, но россияне не будет иметь право на использование национальной символики и гимна.

"Поедем ли мы на чемпионат мира по футболу под своим флагом? Туда надо еще выйти, а по поводу отбора сказать ничего не могу – реакции ФИФА еще нет. На эту тему надо рассуждать аккуратно, но я твердо убежден, что футбола эти запреты не коснутся. А на чемпионате Европы по футболу мы точно выступим под своим флагом", – заявлял тогда Колосков.

Россия наказана за допинг / Фото: Reuters

Также сообщалось, что запрет коснется крупных международных соревнований – ВАДА забанила Россию от Олимпийских игр и чемпионатов мира, но не Евро. В Российском футбольном союзе выразили надежду, что со стороны ФИФА не последует каких-либо ограничений для сборных, а также организации мероприятий или соревнований в России.

Ранее мы писали, что у россиян из-за допинга забрали все соревнования, но они через суд хотят удержать хоккей. Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Сибири в 2023 году.

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