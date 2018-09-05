Россия пожалуется в ФИФА на форму сборной Украины

Российский футбольный союз намерен обратить внимание руководства международной и европейской футбольных федераций на появление на форме национальной сборной Украины приветствия "Слава Украине". Об этом сообщил радиостанции "Говорит Москва" член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев.

"У нас нет примеров, чтобы на футбольной форме игроков той или иной страны национальной команды наносились какие-то лозунги. Там есть вполне определенный набор вещей, которые могут быть нанесены. Это название страны, фамилии игрока, его номер и герб страны, но никаких лозунгов на футбольной форме не предусмотрено. Я считаю, что комитет соответствующий ФИФА или УЕФА должен рассмотреть это", – заявил Лебедев.

"Речь о том, что политика и спорт несовместимы, идет каждый день. Но, тем не менее, мы видим, что, к сожалению, все равно политика вторгается во все сферы нашей жизни, в том числе и в спорт", – добавил чиновник.

Вчера в НСК "Олимпийский" в рамках открытой тренировки состоялась презентация новой формы сборной Украины. Домашний комплект формы традиционного желтого цвета, гостевая – синего. Новинкой стало появление резервной формы сборной Украины белого цвета. Также, кроме экипировки полевых игроков, были представлены образцы формы голкиперов. Они красного и черного цветов. Изюминкой экипировки стал нанесенный на спину лозунг "Слава Украине".