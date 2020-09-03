Россия – Сербия: прогноз букмекеров и где смотреть матч Лиги наций

В четверг, 3 сентября, стартует второй в истории розыгрыш Лиги наций. В Москве на стадионе "Динамо" пройдет центральный матч Лиги В: на поле сойдутся представители группы 3 Россия и Сербия. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Напомним, что онлайн Украина – Швейцария уже доступен на нашем сайте, а также сервисе Oll.tv.
В дебютном розыгрыше Лиги наций Россия заняла второе место в группе со Швецией и Турцией и как минимум на год осталась в дивизионе В. А Сербия выиграла группу с Румынией, Черногорией и Литвой в Дивизионе С и заслужила повышение. В этом году их соперниками будут Турция и Венгрия.
Между участием в Лиге наций команды играли в отборе на Евро-2020. Сербия выступала в одной группе с Украиной и вела борьбу с нашей командой за путевку на чемпионат Европы, но была просто уничтожена во Львове со счетом 5:0, а в Белграде команды разошлись миром 2:2. На тот момент украинцы уже гарантировали себе первую строчку.
Россия в квалификации Евро-2020 выступила намного лучше, завоевав второе место после Бельгии.
Ранее команды 11 раз встречались между собой. Четыре победы одержала Россия, шесть поединков завершились вничью и один раз выигрывала Сербия. Разница голов – 11:8.
Где смотреть матч Россия – Сербия:
- Матч Премьер (Россия)
- Первый канал (Россия)
- Sport 2 (Чехия)
- Sport TV3 (Португалия)
- SportKlub 1 (Хорватия)
- SportKlub 2 (Словения)
- 5 SPORT (Израиль)
- Polsat Sport Premium 1 (Польша)
- Cytavision Sports 6 (Кипр)
- ViaPlay (Финляндия)
- TV3 Sport 2 HD Baltic
- SuperSport 5 HD (Албания)
- QazSport (Казахстан)
- S Sport+ Turkey online
- Беларусь 5, 23:40 (повтор)
- Матч ТВ (Россия), пятница, 00:45 (повтор)
Букмекеры считают Россию фаворитом матча: коэффициент на победу команды Станислава Черчесова – 2.18, на ничью – 3.30, на победу Сербии – 3.65.
Смотрите, как Украина играла с Сербией в Белграде:
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