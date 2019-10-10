Россия Шотландия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

Сборная России / Фото: Instagram

В четверг, 10 октября, на стадионе "Лужники" в Москве состоится матч седьмого тура отбора Евро-2020, в котором встретятся сборные России и Шотландии. Мы проведем онлайн матча Россия – Шотландия.

Посмотреть матч можно будет в прямом эфире российского "Первого канала", а также в эфире "Матч! Премьер". Начало в 21:45.Россия занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от сборной Бельгии на три очка. В последнем матче квалификации они одержали домашнюю победу над сборной Казахстана со счетом 1-0. Отметим, что победа над Шотландией гарантирует России выход на Евро-2020.

Шотландия занимает пятую строчку в группе. Они дважды проиграли сборной Бельгии, а также уступили дома России.

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Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему организация разводит команды из Украины и России, а также национальные сборные по разным группам во время жеребьевок турниров под эгидой Европейского футбольного союза.

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Смотрите, как сборная Украины играет в отборе на Евро-2020:

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