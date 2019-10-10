Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,7
27,12

Россия Шотландия: где смотреть матч отбора на Евро-2020

10 октября, 17:35

Поединок пройдет на стадионе "Лужники"

Сборная России

Сборная России / Фото: Instagram

В четверг, 10 октября, на стадионе "Лужники" в Москве состоится матч седьмого тура отбора Евро-2020, в котором встретятся сборные России и Шотландии. Мы проведем онлайн матча Россия – Шотландия.

Посмотреть матч можно будет в прямом эфире российского "Первого канала", а также в эфире "Матч! Премьер". Начало в 21:45.Россия занимает вторую строчку турнирной таблицы, отставая от сборной Бельгии на три очка. В последнем матче квалификации они одержали домашнюю победу над сборной Казахстана со счетом 1-0. Отметим, что победа над Шотландией гарантирует России выход на Евро-2020.

Шотландия занимает пятую строчку в группе. Они дважды проиграли сборной Бельгии, а также уступили дома России.

Реклама

Президент УЕФА Александер Чеферин рассказал, почему организация разводит команды из Украины и России, а также национальные сборные по разным группам во время жеребьевок турниров под эгидой Европейского футбольного союза.

В тренде
Лучший "Шахтер" за шесть лет: обзор выездной победы чемпионов Украины над "Днепром-1"

Читайте также: Шева ответил России за "Бей, Хохлов": реакция соцсетей на 20-летие супергола Филимонову

Смотрите, как сборная Украины играет в отборе на Евро-2020:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сборная России сборная Шотландии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Таиланде забит супергол двойным ударом
В Таиланде забит супергол двойным ударом "ножницами": видео непостижимого шедевраФутбол
Онлайн матча
Онлайн матча "Аталанта" – "Шахтер" в Лиге чемпионов: Соломон вырывает победуЛига чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов
Где смотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер"Лига чемпионов
Битва
Битва "канониров" с "дьяволами" и другие матчи 7-го тура чемпионата АнглииФутбол
"Лугано" – "Динамо": аутсайдеры чемпионата Швейцарии обрывают победную серию МихайличенкоФутбол
"Аталанта" – "Шахтер": видео голов и спорного пенальти в матче Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Loading...