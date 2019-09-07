Россия выиграла благодаря автоголу: обзор матча с Шотландией в отборе на Евро-2020

Сборная Шотландии не смогла удержать победу над Россией в отборе на чемпионат Европы 2020 года. Счет в матче уже на 10-й минуте открыл Макгинн, Дзюба незадолго до перерыва выровнял положение на табло, а в начале второго тайма О’Доннелл отличился голом в собственные ворота и подарил России волевую победу.
|N
Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|5
|5
|0
|0
|15-1
|15
|2
|РОССИЯ
|5
|4
|0
|1
|17-4
|12
|3
|КАЗАХСТАН
|5
|2
|1
|2
|8-8
|7
|4
|ШОТЛАНДИЯ
|5
|2
|0
|3
|5-9
|6
|5
|КИПР
|5
|1
|1
|3
|7-6
|4
|6
|САН-МАРИНО
|5
|0
|0
|5
|0-24
|0
Шотландия – Россия – 1:2
Голы: Макгинн (10) – Дзюба (40), О’Доннелл (59, аг)
Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Купер, Робертсон, Малгрю, Макгинн (Кристи, 62), Мактомини (Филлипс, 78), Фрэйзер, Макгрегор, Форрест (Маклин, 62), Макберни.
Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Оздоев, Головин (Ахметов, 89), Ионов (Ерохин, 80), Зобнин (Баринов, 66), Кудряшов, Дзюба.
Предупреждения: Купер (46), Зобнин (55), Маклин (70), Баринов (70), Ахметов (90).
Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция Литва – Украина.
Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.
Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".
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