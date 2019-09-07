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Россия выиграла благодаря автоголу: обзор матча с Шотландией в отборе на Евро-2020

7 сентября, 10:36

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Шотландии не смогла удержать победу над Россией в отборе на чемпионат Европы 2020 года. Счет в матче уже на 10-й минуте открыл Макгинн, Дзюба незадолго до перерыва выровнял положение на табло, а в начале второго тайма О’Доннелл отличился голом в собственные ворота и подарил России волевую победу.

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Команды

ИВНПМО
1  БЕЛЬГИЯ550015-115
2  РОССИЯ540117-412
3  КАЗАХСТАН52128-87
4  ШОТЛАНДИЯ52035-96
5  КИПР51137-64
6  САН-МАРИНО50050-240

Шотландия – Россия – 1:2
Голы: Макгинн (10) – Дзюба (40), О’Доннелл (59, аг)

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Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Купер, Робертсон, Малгрю, Макгинн (Кристи, 62), Мактомини (Филлипс, 78), Фрэйзер, Макгрегор, Форрест (Маклин, 62), Макберни.

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Оздоев, Головин (Ахметов, 89), Ионов (Ерохин, 80), Зобнин (Баринов, 66), Кудряшов, Дзюба.

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Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция Литва – Украина.

Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением"

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видео голов сборная России сборная Шотландии Евро-2020

Источник: Сегодня|Спорт

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