Россия выиграла благодаря автоголу: обзор матча с Шотландией в отборе на Евро-2020

Голы и лучшие моменты отборочного поединка на чемпионат Европы 2020 года

Сборная Шотландии не смогла удержать победу над Россией в отборе на чемпионат Европы 2020 года. Счет в матче уже на 10-й минуте открыл Макгинн, Дзюба незадолго до перерыва выровнял положение на табло, а в начале второго тайма О’Доннелл отличился голом в собственные ворота и подарил России волевую победу.

N Команды И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 5 5 0 0 15-1 15 2 РОССИЯ 5 4 0 1 17-4 12 3 КАЗАХСТАН 5 2 1 2 8-8 7 4 ШОТЛАНДИЯ 5 2 0 3 5-9 6 5 КИПР 5 1 1 3 7-6 4 6 САН-МАРИНО 5 0 0 5 0-24 0

Шотландия – Россия – 1:2

Голы: Макгинн (10) – Дзюба (40), О’Доннелл (59, аг)

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Шотландия: Маршалл, О’Доннелл, Купер, Робертсон, Малгрю, Макгинн (Кристи, 62), Мактомини (Филлипс, 78), Фрэйзер, Макгрегор, Форрест (Маклин, 62), Макберни.

Россия: Гильерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Жирков, Оздоев, Головин (Ахметов, 89), Ионов (Ерохин, 80), Зобнин (Баринов, 66), Кудряшов, Дзюба.

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Предупреждения: Купер (46), Зобнин (55), Маклин (70), Баринов (70), Ахметов (90).

Сегодня сборная Украины проведет матч против Литвы в рамках отбора на Евро-2020. Поединок состоится в Вильнюсе на стадионе с искусственным покрытием. Встреча начнется в 19:00, а на нашем сайте пройдет онлайн трансляция Литва – Украина.

Накануне матча, выступающий в местном чемпионате украинец Юрий Бушман рассказал, что качество поля может стать оружием хозяев поля.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко перед матчем заявил: "Мы готовимся к серьезному матчу с серьезным сопротивлением".

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