Россия вышла на Евро-2020 благодаря игроку, замешанному в допинг-скандале

Хозяева недавнего чемпионата мира оформили пропуск на Евро после выездного разгрома киприотов

Денис Черышев / Фото: Reuters

Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 национальную команду Кипра со счетом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.

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Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артема Дзюбы и Александра Головина. Черышев, которого в прошлом году подозревали в употреблении допинга, к двум забитым мячам добавил два ассиста.

Отметим, что большую часть матча Кипр играл против России вдесятером из-за удаления своего игрока.

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Кипр – Россия – 0:5

Голы: Черышев, 9, Оздоев, 22, Дзюба, 79, Головин, 89, Черышев, 90+2

Кипр: Панаги (Пардо, 40) – Кусулос, Кирьяку, Меркис, Лайфис, Иоанну – Артиматас, Иоанну, Шполярич (Папулис, 80) – Кости, Захариу (Маргаса, 36)

Россия: Гильерме – Петров (Караваев, 38), Джикия, Семенов, Кудряшов – Оздоев, Головин, Ахметов (Кузяев, 61) – Ионов (Бакаев, 78), Дзюба, Черышев

Предупреждение: Караваев (Россия)

Удаление: Лайфис, 27 (Кипр)

Турнирная таблица в группе I

И В Н П М О 1 БЕЛЬГИЯ 8 8 0 0 30-1 24 2 РОССИЯ 8 7 0 1 27-4 21 3 КИПР 8 3 1 4 13-12 10 4 ШОТЛАНДИЯ 8 3 0 5 11-17 9 5 КАЗАХСТАН 8 2 1 5 9-13 7 6 САН-МАРИНО 8 0 0 8 0-43 0

Как мы писали ранее, воспитанник "Динамо", ставший вратарем сборной Казахстана, пропустил два гола от Бельгии. Дмитрий Непогодов не смог помешать "красным дьяволам" продлить победную серию в отборе Евро-2020.

Обзор матча Казахстан – Бельгия (0:2)

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