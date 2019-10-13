Россия вышла на Евро-2020 благодаря игроку, замешанному в допинг-скандале

Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 национальную команду Кипра со счетом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.
Читайте также: Зинченко призвал украинских болельщиков освистать лидера сборной Португалии
Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артема Дзюбы и Александра Головина. Черышев, которого в прошлом году подозревали в употреблении допинга, к двум забитым мячам добавил два ассиста.
Отметим, что большую часть матча Кипр играл против России вдесятером из-за удаления своего игрока.
Читайте также: Роналду в Киеве "забил" на технику безопасности, потренировавшись с угрозой для здоровья
Кипр – Россия – 0:5
Голы: Черышев, 9, Оздоев, 22, Дзюба, 79, Головин, 89, Черышев, 90+2
Кипр: Панаги (Пардо, 40) – Кусулос, Кирьяку, Меркис, Лайфис, Иоанну – Артиматас, Иоанну, Шполярич (Папулис, 80) – Кости, Захариу (Маргаса, 36)
Россия: Гильерме – Петров (Караваев, 38), Джикия, Семенов, Кудряшов – Оздоев, Головин, Ахметов (Кузяев, 61) – Ионов (Бакаев, 78), Дзюба, Черышев
Предупреждение: Караваев (Россия)
Удаление: Лайфис, 27 (Кипр)
Турнирная таблица в группе I
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|БЕЛЬГИЯ
|8
|8
|0
|0
|30-1
|24
|2
|РОССИЯ
|8
|7
|0
|1
|27-4
|21
|3
|КИПР
|8
|3
|1
|4
|13-12
|10
|4
|ШОТЛАНДИЯ
|8
|3
|0
|5
|11-17
|9
|5
|КАЗАХСТАН
|8
|2
|1
|5
|9-13
|7
|6
|САН-МАРИНО
|8
|0
|0
|8
|0-43
|0
Как мы писали ранее, воспитанник "Динамо", ставший вратарем сборной Казахстана, пропустил два гола от Бельгии. Дмитрий Непогодов не смог помешать "красным дьяволам" продлить победную серию в отборе Евро-2020.
Обзор матча Казахстан – Бельгия (0:2)
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк