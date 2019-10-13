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Россия вышла на Евро-2020 благодаря игроку, замешанному в допинг-скандале

13 октября, 22:06

Хозяева недавнего чемпионата мира оформили пропуск на Евро после выездного разгрома киприотов

Денис Черышев

Денис Черышев / Фото: Reuters

Сборная России, обыграв на выезде в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 национальную команду Кипра со счетом 5:0, досрочно квалифицировалась в финальную часть турнира.

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Победу гостям принесли результативные удары Дениса Черышева, который оформил дубль, Магомеда Оздоева, Артема Дзюбы и Александра Головина. Черышев, которого в прошлом году подозревали в употреблении допинга, к двум забитым мячам добавил два ассиста.

Отметим, что большую часть матча Кипр играл против России вдесятером из-за удаления своего игрока.

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Кипр – Россия – 0:5
Голы: Черышев, 9, Оздоев, 22, Дзюба, 79, Головин, 89, Черышев, 90+2
Кипр: Панаги (Пардо, 40) – Кусулос, Кирьяку, Меркис, Лайфис, Иоанну – Артиматас, Иоанну, Шполярич (Папулис, 80) – Кости, Захариу (Маргаса, 36)
Россия: Гильерме – Петров (Караваев, 38), Джикия, Семенов, Кудряшов – Оздоев, Головин, Ахметов (Кузяев, 61) – Ионов (Бакаев, 78), Дзюба, Черышев
Предупреждение: Караваев (Россия)
Удаление: Лайфис, 27 (Кипр)

Турнирная таблица в группе I

ИВНПМО
1 БЕЛЬГИЯ880030-124
2 РОССИЯ870127-421
3 КИПР831413-1210
4 ШОТЛАНДИЯ830511-179
5 КАЗАХСТАН82159-137
6 САН-МАРИНО80080-430

Как мы писали ранее, воспитанник "Динамо", ставший вратарем сборной Казахстана, пропустил два гола от Бельгии. Дмитрий Непогодов не смог помешать "красным дьяволам" продлить победную серию в отборе Евро-2020.

Обзор матча Казахстан – Бельгия (0:2)

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сборная России Евро-2020 сборная Кипра Денис Черышев

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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